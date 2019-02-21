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觀光列車換新裝 網友酸：台鐵美學正常發揮

將軍的血脈：現代德川一族，從東京詛咒到政壇角逐

奧運概念股站上起跑點

2019-02-21 12:06先探投資週刊

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【文／劉瓊雯】

四年一度的世足賽、奧運以及籃球、棒球、網球等全球重要的職業運動賽事，不斷對運動產業創造極高的產值之外，也常常影響運動概念股相關股價，進入二○一九年，代表著距離二○二○年的東京奧運開幕進入倒數計時，這一年多的時間，相關受惠族群與供應鏈在今年就會開始拉貨，並且有機會提前發酵。日本央行估算，二○二○年東京奧運可為日本ＧＤＰ增加二五～三○兆日圓，而一七年訪日的外國觀光客高達二八六九萬人次，超過台灣人口數，日本政府預期屆時東京奧運時觀光人數能突破四○○○萬人次，奧運商機看俏。

拉貨行情可望提前啟動

日本政府為了迎接全球的遊客，除機場之外，東京都內的各大車站、賣場等都特地加裝大型數位看板；此外，東京奧運將以８Ｋ超高畫質訊號轉播，更刺激８Ｋ電視的銷售。因應超高畫質電視時代的來臨，並搶搭二○二○年東京奧運以８Ｋ解析度的轉播商機，面板雙虎友達、群創都推出超大尺寸的８Ｋ電視面板作為高階主力產品，納入Mini LED技術的顯示器也陸續亮相，業界更開始發展Micro LED技術，市場預計量產還有一段時間。

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除了面板的商機即將顯現之外，隨著近年來健康意識抬頭，國內的運動風氣漸增，為了維護個人健康，民眾對於休閒活動越來越重視，並且越來越多人養成規律的運動習慣，規律運動的人口逐年成長，帶動每年運動消費支出已超過一二○○億元，而這波席捲全球的運動風氣，再搭上奧運的風潮，根據歷史經驗顯示，奧運前一年運動鞋、運動服飾的拉貨行情可望提前啟動，看好二○二○年東京奧運運動鞋、運動服飾可望提前備貨，帶動相關產業鏈的業績成長，外界也引頸期盼相關概念股，可望挑戰新高紀錄，例如製鞋代工的寶成、豐泰、百和和鈺齊ＫＹ，或是提供品牌鞋廠的鞋膠供應商南寶，以及機能性布料的遠東新、儒鴻及聚陽等，業績發展值得期待。

製鞋三雄搶攻奧運商機

隨著美國運動大廠耐吉（Nike）在一八年展現強勁的成長動能，在十二月公布的最新財報超乎市場預期，營運表現亮眼，最新財報顯示，截至十一月底的年度第二季營收九三．七億美元，成長率九．六％，優於外界預期的九二億美元，尤其在北美和大中華兩大重要地區的表現優異，營收成長分別為八．五％及二六．四％，而在服飾及鞋類產品銷售皆達雙位數成長，推升單季獲利年增逾一成。

其中，製鞋大廠豐泰，可以說是台灣最純的耐吉概念股，有將近九成的營收來自耐吉，而耐吉的銷售成長表現，也直接反應在豐泰的獲利上，一九年仍維持出貨高檔，加上二○二○年東京奧運登場，再受最大客戶耐吉對外說法表示今年展望樂觀，看好一九年銷售可望持續維持成長，以及會計年度營收年增高個位數的財測支撐之下，營收將增添成長動能，豐泰一八年全年營收達六四四．九九億元，成長率九．九％，前三季ＥＰＳ五．六二元，一九年一月營收六二．三六億元，較去年同期增加十七．五五％，創歷史新高。

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