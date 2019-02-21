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這幾檔股票成功轉型 值得喝采

2019-02-21 12:06先探投資週刊

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【文／吳禹潼】

由於科技不斷進步帶動各產業結構快速改變，企業轉型與技術升級因而成為許多公司現下積極推動的發展目標。無論是顯卡大廠輝達（Nvidia）由傳統硬體設備轉進雲端運算和人工智慧業務，抑或智慧運算廠商賽靈思（Xilinx）積極與雲端服務業者合作進軍ＡＩ市場，這一波正在持續發酵的轉型熱潮確實從這些國際大廠的例子中就可以看出些許端倪。不過，各公司轉型的方式與走向，當然也就因產業而有所差異。

而除了上述提及的國際大廠外，台廠之中也有一些已在前幾年就著手布局，近期轉型成功效益逐步顯現、營收及獲利動能漸漸增溫的個股值得投資人留意。其中，前年收購美祿科技、去年獲利跳升的光罩即為轉型成功的典型範例之一。

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光罩產能利用率維持高檔

光罩二○一八年全年累計營收寫下二八．八三億元的成績，成長幅度與前年相比，大幅增加了一倍以上，表現十分優異。而以獲利來看，去年前三季ＥＰＳ達○．八七元，大幅勝過前年全年虧損○．二九元，是近四年來首次轉虧為盈，法人估計，去年全年ＥＰＳ可寫下約一．八～二元成績。

據了解，為了因應半導體產業朝向上下游整合的發展趨勢，並且擴大公司整體的營運規模，光罩於一七年第四季收購晶圓代工服務公司美祿科技，希望能夠提供自身客戶從設計、光罩、晶圓代工、封測的一條龍式統包服務，並企圖藉此拓展韓國及中國大陸地區的晶圓廠及ＩＣ設計客戶所需要的光罩訂單，而此規劃所帶來的效益確實在一八年一一顯現。

根據業界人士指出，光罩主要產品為提供八吋晶圓代工廠成熟製程的晶圓光罩，而八吋成熟製程主要是被用在電源管理、功率元件、車用ＩＣ與物聯網等相關晶片的應用之上。去年以來，八吋晶圓代工的產能持續吃緊，台灣光罩也連帶受惠，促使其產能利用率持續維持滿載狀態。

半導體專家高福隆分析，「受惠於八吋晶圓光罩出貨量的持續成長，光罩去年成功增加訂單以提升產能利用率，再加上美祿科技挹注營收所貢獻的合併效益，營運動能可以說是非常強勁。」再加上台灣光罩洞悉產業趨勢，積極布建十二吋晶圓光罩機台，跨入十二吋晶圓光罩市場，往一一○～四五奈米等相對先進的製程進行布局，也替未來的發展搶先布局。

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