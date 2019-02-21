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車市不怕冷風吹

2019-02-21 12:06先探投資週刊

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【文／馮欣仁】

面對全球景氣恐有衰退疑慮，以及美中貿易戰打打停停，對於多數車廠來說，今年營運仍有相當大的挑戰。尤其，全球最大汽車市場中國，繼去年創下二八年以來首度新車銷量衰退之後，今年元月銷量依然未見起色，日前中國汽車工業協會公布，僅有二三七萬輛，較去年同期衰退十五．八％；其中，在乘用車部分，衰退幅度更達十七．七一％，不僅是二○一二年一月以來最大跌幅，也是乘用車銷量連續第七個月下滑。

對此，中國官方在元月底推動老舊汽車的更新、報廢更新，優化新能源汽車補貼結構，促進農村汽車更新換代；並進一步落實全面取消二手車限遷政策，對二手車經銷企業銷售二手車，落實適用銷售舊貨增值稅政策，無不希望提振新車買氣。不過，目前成效看起來似乎尚未顯現。若細看中國元月前十五大車廠銷售數字，一汽大眾、上汽通用、吉利汽車、上汽通用五菱、東風日產、長安汽車等六家車企出現不同程度的負增長，其中，吉利微降一．七％，長安汽車下滑幅度最大，降幅達三四．三％；反觀，北京現代、廣汽豐田、比亞迪汽車和北京賓士則逆勢走揚。

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精星大啖中國新能源車商機

值得注意的是，中國新能源汽車元月銷量則高速增長，達九．六萬輛，年增一三八％，其中，龍頭比亞迪的新能源車共賣出二．八六萬輛的規模；主要是因比亞迪重金禮聘奧迪Ｒ８設計師打造新一代「唐」、「宋MAX」等車款，大幅提升質感也吸引市場買氣；進而激勵比亞迪股價逐步往年線附近前進。此外，全球最大車用鋰電池廠寧德時代股價也相對強勢，今年開紅盤以來，一度攻上八八．八八人民幣，創去年七月二十五日以來新高價，從技術型態來看，股價維持高檔震盪。有鑑於歐洲政府與車商積極發展電動車，寧德時代為了拓展版圖，日前宣布將在德國興建大電池廠，產能目標達一○○ＧＷ，為了就近供應主要客戶福斯、ＢＭＷ等。寧德時代也與本田汽車簽署合作開發電動車電池計畫。因此，電動車電池與四大關鍵材料（正極材、負極材、隔離膜、電解液）仍是投資布局的首選。

國內能同時吃到比亞迪與寧德時代商機的僅有ＰＣＢ廠精星。隸屬於華新集團的精星，主攻電池管理系統（ＢＭＳ）、電機及電控相關ＰＣＢA。受惠於中國新能源汽車銷售爆發，精星去年營收達四○．三八億元，改寫歷史新高，法人預估全年ＥＰＳ挑戰一．五元，獲利與ＥＰＳ可望同步締造新猷。今年第一季為傳統淡季，營運可望逐季增溫，若產品組合優化與匯率持穩，法人預估今年ＥＰＳ上看一．八元。目前本益比約十倍，且股價位階在相對低檔區，下檔風險有限。

順德受惠英飛凌擴大委外訂單

隨著越來越多國家制定電動車補助政策，以及車廠大力投入開發，根據全球十三大車廠規劃，二○二○年將是全球電動車新一輪快速成長期。近日法國總統馬克宏宣布，將在未來的五年內投資二四三億台幣開發電動車產業供應鏈，此舉的目的是為了減少歐洲汽車製造商對開發電池的亞洲製造商的依賴，法國也是繼德國後，第二個宣布投資電動產業的歐洲國家。

【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2027期；訂閱先探投資週刊電子版

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