親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財訊雙周刊
先探投資週刊
非凡商業周刊
理財周刊
Smart智富月刊
Money錢
萬寶週刊
卓越
好房House Fun
贏家時代
財報快訊

觀光列車換新裝 網友酸：台鐵美學正常發揮

將軍的血脈：現代德川一族，從東京詛咒到政壇角逐

謝金河：難得的飛豬景象

2019-02-21 12:06先探投資週刊

分享
【文／謝金河】

過去幾年，全中國最流行的一句話是馬雲與雷軍經常掛在嘴邊的話：站在風口上的豬也會飛起來！今年一開年，全球經濟專家沒有一個人看好豬年股市，多數人都是「保守、保守，再保守！」結果全球股市從元月漲到現在，似乎欲罷不能。

最傳奇的是美國股市，道瓊指數在去年聖誕節後一天，最慘跌到二一七一二．五三，到二月十九日為止，卻意外漲到二五九六一．四四，道瓊指數大漲四二四八．九一，從最低檔算起來彈升了十九．五七％，如果從月線來看，去年十二月道瓊指數跌了二二一一點，跌幅八．六六％，元月卻大漲一六七二．二一，漲幅達七．一七％，二月再漲八九一．六五，漲幅達三．五七％。

分享

這當中美股的強勢透露了幾個訊號：一是技術面的強大扭力，去年十二月美股急跌，所有技術指標全部出現空頭排列，按照過去常理判斷，美股熊市正要開始，可能要面臨漫漫跌勢，尤其是九月ＫＤ值才反轉交叉向下，這是非常嚴重的死亡交叉，沒想到短短的兩個月，道瓊指數各條均線又呈現多頭排列，而且指數穩穩站在年線之上，月線ＫＤ值也向上交叉，形成一個完整的多頭排列，這在技術分析的角度是十分不可思議的多空易位景象。

美中股市紛轉為多頭排列

這一段多頭旅程，包括S&P 500從二三四六．五八拉升到二七八七．三三，Nasdaq從六一九○．一七到七五○五．七九，那斯達克一○○指數從五八九五．一二到七○八九．一，費城半導體指數從一○六六．三九拉升到一三五七．七五，都有異曲同工之妙。美國各大指數全都站上年線，形成一個牛市景象，這兩個月的美股牛市可以直追川普在二○一六年當選美國總統後，美股出現的大牛市。

另一個是美中貿易戰中首當其衝的中國深滬股市，若以滬深三○○指數為例，指數從二九三五．八三衝到三四八○．七九，一舉突破年線，這個意義十分不尋常，中國深滬股市去年跌幅全球居冠，但是元月滬深三○○彈升六．三四％，至二月二十日為止，又彈升七．八二％，目前除了年線仍在下彎，其他均線紛紛轉為多頭排列，深圳Ａ股元月只小漲○．五四％，二月大漲十三．六二％。

去年中國科技股慘跌，像藍思科技一口氣殺到五．八三人民幣，最近反彈到八．一八人民幣（下同），立訊從十二．八一反彈到十九．四九元，歌爾聲學從六．五六漲到八．四五元，慘跌到二二．二九的海康威視最近彈升到三五元，大華股份也從十．八四彈升到十六．一六元，歐菲科技也從八．三三彈升到十三．二五元，再加上５Ｇ概念股發酵，京信通信、中國鐵塔，到中國通信服務股價上漲近一倍，使得中國股市扭轉頹勢。

這正好印證了先前一直強調「行情總在絕望中誕生」的說法，台股相較於美股、中國滬深股市，漲幅都相對落後，從元月加權指數上漲二．一％，二月上漲三．四三％，櫃買元月漲五．一六％，二月再漲五．五四％表現更優，似乎跟上國際腳步，至於摩台指數相對較弱，元月摩台指數上漲一．六七％，二月漲三．四四％，如果排順位是櫃買指數優於加權指數，而加權指數又比摩台指數出色。

台股形成中小型股表現優於大型股的現象，背後有幾個原因，其一是去年外資賣超台股三五一○億元，今年外資小幅買超台積電，鴻海仍是賣超狀態，外資對台股的態度是中立，沒有大幅賣超，也沒有大舉買超，這使得大型股帶動指數的助力減弱。

難得一見的豬飛景象

另一個因素是因為美中貿易戰形成市場極度悲觀，這一段時間，所有經濟預測都偏向悲觀，再加上今年農曆長假達十一天，很多人都直覺國際股市不妙，於是抱股過年史上意願最低。這些悲觀預期造成法人與散戶投資人持股相對偏低，加上美、中股市大漲，形成市場強力加碼的態勢。

還有去年全球股市狂跌中，很多機器人理財的程式減碼壓力，造成ＥＴＦ巨大賣壓，今年技術面又形成買進訊號，於是造成散戶與法人大舉加碼的景象。

台灣最顯著的法人加碼股如廣明，十二日外資買超一二三三張，投信買超四三九六張，這幾乎不限價從市場吸足籌碼，當天三大法人買超廣明五八○○張，最近廣明遭到警示，仍十九日外資仍強力買超一二九五張，被警示的廣明自結去年十二月單月淨利一．○一億，ＥＰＳ○．三七元，正好與第三季財報一樣，看起來今年協作機器人發威，形成市場最大焦點。

最近偏光板的誠美材及明基材都出現飆漲的景象，尤其是明基材一口氣從十三．五五大漲到二五．八五元，幾乎大漲了一倍，也給了市場尋寶低價股帶來一些啟示。股市在豬年開年形成難得一見的「豬飛」景象，一部分原因是去年美中貿易戰造成的設備投資觀望，開年後發現情勢沒有那麼嚴重，大家又加碼購料，形成淡季不淡的景象。

於是市場中開始出現風口上的豬飛景象，大家不妨尋覓一下幾個股價領先創新高的族群效應，一是今年５Ｇ很熱，跟５Ｇ有關的散熱原件股最早表態，像是雙鴻從四五元漲到一四○元，超眾從八一元漲到一五三．五元，然後是泰碩、力致，最近力山、協禧也跟進，散熱股率先突破年線，然後形成一段漲勢。最近跟５Ｇ有關的正文、昇達科，或眾達ＫＹ、上詮、波若威等網通廠都形成多頭排列。

另一個整齊的類股是航太扣件，像豐達科漲到八六．三元，拓凱漲到一四六．五元，漢翔、晟田都拉出漲幅，在興櫃的駐龍，去年ＥＰＳ挑戰八元，也贏得市場買盤，長亨也有平穩表現。航太零組件產業強調小量多樣，這正好是台灣的強項，值得長期關注。

【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2027期；訂閱先探投資週刊電子版

先探投資週刊2027期更多精彩文章延伸閱讀：

◎封面故事：法人大買的黑馬股名單

◎特別企劃：車用半導體人氣發燙

◎國際趨勢：美股反彈 科技股人氣紅不讓

◎中港直擊：大灣區是香港的最後機會？

◎產業脈動：國巨併購奏效 搶攻利基市埸

◎生技園地：生醫多頭格局再現

◎新股特區：元翎創造優質飲食與行車安全

【最新活動看板】


◎先探講堂「基本面算股班」招生中！

先探投資週刊

投資實戰第一品牌！擁有專業分析及深度報導，是投信及法人最具參考與信任的財經媒體。《先探投資週刊》創刊於1980年，成立宗旨是建立完整掌握國內產業投資動態的指標性刊物，每週五出刊，不但完整掌握一週投資訊息，同時準確預測未來一週的動態趨勢。
金豬年，迎好運！開運紅包先來領一波→

相關新聞

謝金河：豬市大吉：今年興旺的產業及個股

2019-02-14 13:45

熱錢再起

2019-02-21 12:06

車市不怕冷風吹

2019-02-21 12:06

這幾檔股票成功轉型 值得喝采

2019-02-21 12:06

奧運概念股站上起跑點

2019-02-21 12:06

元宵行情上上籤

2019-02-14 13:45

元月業績響叮噹

2019-02-14 13:45

Ａ股豬年開門紅 港股漲不止

2019-02-14 13:45

微軟、蘋果爭龍頭 亞馬遜滑落

2019-02-14 13:45

金豬抱財富

2019-01-31 14:34

封關期變數大盤點

2019-01-31 14:34

華為無視圍堵 執意搶灘５Ｇ

2019-01-31 14:34

謝金河：尋找春江水暖的鴨

2019-01-31 14:34

特斯拉登陸 志在龍頭寶座

2019-01-31 14:34

「安倍經濟學」還有效嗎？

2019-01-31 14:34

生技醫療中長線布局買點到

2019-01-31 14:34

台積電神助攻

2019-01-24 13:12

興櫃英雄聯盟

2019-01-24 13:12

廣達靠雲端市場逆轉勝

2019-01-24 13:12

尋找低ＰＥ高成長的生技股

2019-01-24 13:12

謝金河：台股進入「食無味」行情

2019-01-24 13:12

不藏私 封關前選股分享 ！

2019-01-17 12:47

謝金河：行情總在絕望中誕生？

2019-01-17 12:47

AI投資速成班

2019-01-17 12:47

IPO新股行情甜蜜蜜

2019-01-17 12:47

台廠自駕車概念股出列

2019-01-17 12:47

CES展跨海直擊 台廠搶商機

2019-01-10 12:04

生醫族群春天來了

2019-01-10 12:04

5大產業帶頭漲

2019-01-10 11:59

封關前搶先賺

2019-01-10 11:59

謝金河：2019年瞄準選股新焦點

2019-01-10 11:58

3大族群開紅盤搶

2019-01-03 12:05

2019集團股掃瞄

2019-01-03 12:05

美國大型科技股大洗三溫暖

2019-01-03 12:05

訂單看增 航太股起飛

2019-01-03 12:05

謝金河：選站上年線的個股

2019-01-03 12:05

2019選股起手式

2018-12-27 12:47

殖利率...股價守護神

2018-12-27 12:47

川普發飆 聯準會猶如高空走鋼索

2018-12-27 12:47
看更多

熱門文章

靠配息就能年年出國玩5趟！理財專家怪老子自揭投資心法

2019-02-21 09:01

藍營基層拱韓聲浪高 韓國瑜選總統恐弄假成真

2019-02-20 15:39

女孩課業成績贏男孩 為什麼進入職場卻輸了？

2019-02-18 09:00

美元定存飆逼近10%高利 兩個細節告訴你 利息恐沒你想的多！

2019-02-18 11:17

江宏傑&福原愛 讓人見識到最純真的幸福

2019-02-18 14:33

高雄癢對岸幫忙抓 習近平扮藍營縣市「救市主」

2019-02-20 15:39

迎賓茶改開水、高層減薪 台船老董要如何翻轉台船虧損百億逆境？

2019-02-21 09:02

謝金河：難得的飛豬景象

2019-02-21 12:06

韓市長會變成韓總統嗎？

2019-02-20 15:39

同婚專法過了小孩就不能叫爸爸媽媽？錯！政院懶人包闢謠

2019-02-21 11:45

資生堂、KOSÉ也不敢小看 一家鹿港小廠面膜竟年銷3.5億片

2019-02-21 09:03

燒肉店「乾杯」最後一家台中街邊店撤出 原因曝光

2019-02-19 13:55

邊吃邊玩 遊趣岡山意猶未盡

2019-02-20 15:35

手機故障 多做一個動作就不賠？手機保險必知的六件事

2019-02-20 16:53

老街新活力 相約訪旗山

2019-02-21 08:43

身心難分割 芬蘭研究心痛的感覺是真的

2019-02-20 11:56

Selina找回浪漫的小女孩 準備好迎接第三人生

2019-02-18 08:43

Emily Blunt 乘著夢想的傘翱翔

2019-02-18 08:40

演唱會也是曬鞋的天地！林俊傑小巨蛋開唱身上行頭數不清

2019-02-20 15:32

任「愛情產業鏈」總顧問 瓊瑤要為高雄拍攝「天作之河」

2019-02-20 12:02

霸氣董座變罷工戰犯 何煖軒「貴人牌」失靈？

2019-02-22 09:57

冬天只想冬眠 科學家指人類睡愈多愈抑鬱

2019-02-18 12:38

一個法國導演的西門町人生 尚若白

2019-02-20 08:39

這幾檔股票成功轉型 值得喝采

2019-02-21 12:06

罷工談判 華航教戰手冊完全解析

2019-02-20 15:39

穿件旗袍吧 市長交接典禮一炮而紅美麗又時髦

2019-02-20 12:02

時力新任黨魁邱顯智 不想台灣永遠只能選藍綠

2019-02-20 15:39

浪漫走春賞花趣

2019-02-20 08:41

鳯山魅力 經典與新潮並存的潮風格

2019-02-20 15:27

靠粗工起家…金車父子檔聯手檳榔攤賣咖啡 狂銷全球70國

2019-02-22 09:59

音樂喜好可以準確診斷出精神疾病嗎？

2019-02-19 11:48

毛小孩和貓星人也愛的古典樂

2019-02-19 11:49

盡覽絕美景觀橋 水岸光雕越夜越美

2019-02-20 08:41

去年車市慘…汽車百貨大王如何營收淨利雙升？先想8成不懂車的人　

2019-02-22 10:07

辦公室採光不足 恐導致員工記憶力喪失

2019-02-21 15:21

處處是打卡場景 旅店也可以很好玩 艾卡設計旅店

2019-02-20 15:26

瑞典勞工想創業 可申請6個月無薪假

2019-02-19 13:15

躺進一片藍！入住大氣氤氳的現代之所

2019-02-19 11:47

文藝周莊：慢行詩意水鄉

2019-02-21 08:54

沖煮冠軍 雙手三壺沖出金牌咖啡

2019-02-22 10:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top