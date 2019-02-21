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熱錢再起

2019-02-21 12:06先探投資週刊

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【文／方亞申】

美國最新經濟數據多空並陳，顯示前景仍混沌不明，經濟成長放緩速度可能比市場預期快。聯準會的政策方向似乎愈來愈明朗，近一周來發言的官員紛紛暗示，今年可能只會再升息一次甚至停止升息。此外，多位Fed官員近日接受媒體訪問時，紛紛透露聯準會有意盡快結束縮表。美國這波升息動作可能在今年告一段落；另一方面近半年全球景氣急墜，新興市場印度率先開出降息第一槍，中國則面對內外經濟急轉彎，預估今年經濟成長率將降至六．二％甚至六％壓力下，人行也積極釋金；歐洲第二及第三大國德國及義大利經濟數據連續兩季下降，歐盟原本逐步縮減量化寬鬆，看來也可能停止；日本則是表明持續放錢。

就在年初國際貨幣基金會及世界銀行接連對今年景氣看法投下反對票中，各國罕見再度出現同步可能停止收錢及放錢動作，對於刺激景氣作用強弱待觀察，但至少對金融市場是好事，投資機構得以重新擁抱風險性資產。有利第一季國際股市持續偏多。

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當然現階段市場對於美中貿易會談是否有結論注意度非常高，市場傳美國總統川普有意把談判截止的三月一日「硬期限」往後延長六○天的消息，讓雙方繼續推進重大經貿議題談判。尤其川普在國內邊境築牆議題又跟民主黨槓上，內外同時開戰當然不利，首先能做的就是對中國談判拉長，先打贏國內戰爭再說。美中談判拉長，自然會出現較好消息。

元月營收透露轉單趨勢形成

美國股市在此情況下，連續八周彈升，本刊前兩期已提及，包括道瓊、標普、Nasdaq及費半指數，若以底部反彈點數，已是去年第四季從高點下跌至低點的三分之二，如今更進一步提升至七成以上，接近八成，四大指數全部回到所有均線之上，轉呈多頭走勢型態，未來拉回只要守穩在十日線之上就屬強勢，分別為道瓊：二五三五○點、二七三三點、七三七五點及一三二○點。退一步若守穩年線之上中線未轉弱。

與美國開戰的中國，去年下半年在面臨房地產、借貸平台紛紛出事下，國家隊積極介入，好不容易上證指數防守二五○○點，農曆年後在貿易會談轉趨樂觀下，指數突破近四個月頸線二六一○點，如今正向年線二八四○點挺進。中國這次對美國態度從強勢倒轉趨妥協，內部景氣是一大問題，同樣不想兩面作戰。尤其去年重要火車頭產業汽車市場步入寒冬期，出現了數十年來未曾有的年度下滑，乘用車產銷量更連續下滑，汽車總體銷量也連續多月面臨負增長的問題。加上房地產部分，內需正面臨嚴峻挑戰，而三月將進入中國兩會召開，領導階層面臨壓力不小，所以美中貿易戰延長談判看來是共識。

美中經濟問題未惡化、股市彈升，對台股當然有好處。

雖然上周公布的台灣元月出口二七三億美元，為歷年同月次高，但較上月減四．六％，較去年同月減○．三％，連續三個月負成長。顯見受到美中貿易影響。不過細看其中對陸港及東協出口續呈減勢，但對美國、日本、歐洲出口增幅逾一成，對美、日出口金額更雙雙創下歷年單月新高。尤其對美國出口三八億美元，年增二一．二％，是近七年半最大增幅，已連續二八個月正成長。其中，資通與視聽產品大增五五．九％、機械增十五％。對日本出口二一．六億美元，年增十三．六％，已連續十五個月正成長。其中電子零組件增十八．七％，機械增三○％。對歐出口二二．七億美元，年增十一．四％，其中機械增二四％。對美國、歐洲出口成長逾一成，帶動對歐美市場出口占比來到二四．一％，創近八年最高。

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相較而言，對陸港及東協續呈減勢，各呈現年減七．五％，及年減十五．三％。在貿易戰影響下，台灣企業正改變貿易結構。另一方面也可以說美國先前制裁中國，轉單現象已經產生。

看看元月份營收，從美國最在意的安全監控以及５Ｇ網通可以看出端倪。安全監控當初就是美國率先發難，美國參議院在去年八月初通過《二○一九預算年國防授權法》（ＮＤＡＡ），確立了一些對大陸企業的新禁令，將ＮＤＡＡ禁止美國國防部、國土安全部採買與使用華為、中興生產的電信設備擴大為禁止所有的聯邦政府機構採買與使用這兩家產品，並將禁止採買名單擴大至大陸安全監控廠—海康威視及大華科技等，在全球安全監控業已被中國大陸的海康威視以及大華科技席捲中，美國跳出來制裁，的確發生相當大影響力。先不說陸廠營收，看看台灣該產業龍頭晶睿元月營收高達六．四二億元，創歷史新高；二線廠如奇偶、天鉞電、昇銳等，都較前一月提升，似乎已暗示轉單效應正開始發酵，這種情況將成為趨勢，果如此，今年該產業成長性將出乎意外的強。特別是過去幾年基期夠低，在今年成長產業有限中，加上籌碼有不多，很容易脫穎而出。要知道過去安全監控公司每年每股賺超過十元是很平常的事。

同樣地，網通也是美國主打中國的產業，元月智易、友勁、台揚、昇達科營收都較前一個月提升，未來可陸續追蹤這種外溢效應是否擴大。

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