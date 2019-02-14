元月業績響叮噹

分享 facebook 【文／黃俊超】

為因應農曆新年連假影響，證交所表示，元月營收申報延展至二月十五日截止。由於去年下半年，市場對於美中貿易戰等國際政經局勢感到擔憂，且有相當多的負面預期，甚至可能出現過度反應，然指數提前打底乃至反彈，以目前已知元月營收來看，仍有不少公司繳出不錯的成績，股價也陸續反應。

關關難過關關過

目前指數處於反彈走勢，上檔仍有層層壓力等待克服，首要為站穩萬點心理關卡，而後逐層壓力區分別為由去年十月十一日長黑Ｋ棒高點一○二七二與前波高一○一四八連線，後為跳空缺口一○二七二到一○四二八點，接著才是位於一○五○○點附近的二四○日均線，若國際無大事，或將有機會挑戰年線。

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而櫃買指數狀況就更具優勢，去年一波到底最大修正幅度逾三成，也因此使得籌碼清洗較為乾淨，不僅在反彈回到季線後再未見到跌破，且今年來也幾乎都沿著短期均線向上表態，日ＫＤ指標更已有鈍化跡象，近日來到去年九月的整理平台，而後則是八月平台與年線反壓，若量能緩步升溫也有機會克服。

今年至二月十三日收盤為止，加權指數上漲幅度為三．七三％，櫃買指數則高出一倍達八．九六％，顯示中小型個股表現空間，相對高於權值股，且縱然目前看來國際總體經濟仍有烏雲，不過大多數都為已知，加上三月各公司董監事會議將密集召開，融券最後回補日為多方帶來助力，預期個股仍有表現機會。

若國際政經局勢沒有出現新的特殊變化，加上多數個股籌碼面已於之前修正波清洗浮額，則股價將有機會回歸到基本面上，尤其在歷經去年底的提前拉貨過後，元月營收還能夠繳出優異的成績單，將是相當好的參考依據，可留意股價可能遭過度修正的個股，或將帶來平反的機會，短線操作心態視盤面調整。

安控轉單效應漸發酵

美中貿易戰雖然看似有轉圜餘地，不過對於國際級的廠商來說，轉移陣地就是現在進行式，尤其是與國家安全、人權等有極大相關性的安全監控產業來說，轉單是可以預期的，其中可特別留意台達電入股的晶睿，獲利與配息表現相對穩健的彩富，及專精影像技術的欣普羅。

晶睿原本就是體質相當健全的公司，而台達電目前持股晶睿已超過五成，強強聯手將帶動營運更上層樓。晶睿去年第四季新產能開出，搭配客戶訂單需求增加，推升元月營收達六．四二億元，較前一年度成長七九％並創歷史新高，為了因應貿易戰變數，公司去年已將產能全數拉回台灣，並提升桃園廠產能。

以晶睿元月營收結構來看，仍僅少部分來自轉單效益，推升代工訂單比重超過六成。安控產業近年合併消息不斷，大者恆大趨勢不變，商業模式也從單純銷售硬體提升至解決方案，價格競爭未曾停歇，近年逐年以約十％下滑，然而公司預估已是近乎底部，不過需求將隨智慧家庭等應用成長，後市持續看俏。

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