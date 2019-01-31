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不理以核養綠公投？ 經濟部拍板核能不延役、不重啟

「安倍經濟學」還有效嗎？

2019-01-31 14:34先探投資週刊

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【文／蘇彬貴】

二○一八年九月，安倍晉三順利地第三度連任為自民黨黨魁（任期至二一年九月）；除了將為日本再掌舵三年之外，也可望成為戰後日本執政最久的首相。

兩大包袱所苦

而根據日本《朝日新聞》指出，這次總裁選舉，多數自民黨派系皆表明支持安倍，由此可以看出，自從安倍晉三於一二年十二月回鍋擔任首相後，該黨內部已逐漸發展成所謂的「安倍一強」的局面；如此的情勢，自然相當有助於安倍政府繼續推行其「安倍經濟學」（Abenomics）的政策與改革。

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為了挽救日本經濟的長期困局，一二年安倍再次擔任閣揆之後，就射出了經濟政策的三支箭；分別是：寬鬆貨幣政策、擴大財政支出，以及推行結構性經濟改革與成長策略。不過，安倍經濟學實施以來已經六年餘了，儘管過去兩年來情勢回穩，但是基本上，日本經濟仍舊欲振乏力：一八年第三季，其國內生產毛額（ＧＤＰ）再陷入零成長率；而如果與前一季比較的話，更達二．五％的衰退幅度。

二○二○年夏季奧運會，將再度在東京舉行（第一次舉辦是在一九六四年）；順水推舟以此為目標，目前安倍政府正全力拚經濟。然而，現階段的日本經濟，卻為兩大結構性的包袱所苦：一是人口老化的問題；另外一個則是政府財務的大包袱。這兩大包袱息息相關；而其規模之大，在先進國家當中，也都是名列前茅。如此的基本面窘境，使得日本經濟實在很難拚。

目前當地的失業率，甚至已經掉落至二．五％的全世界罕見水準；然而，這顯然只是個繁榮的假象。根據國際貨幣基金（ＩＭＦ）統計，目前日本政府總債務占ＧＤＰ的比重，已經逼近二五○％的紀錄（達近十兆美元；九○年代才僅七○％左右）。相對來講，歐洲地區最嚴重的義大利，該數據也僅在一二五％以上的水準而已。

儘管如此，安倍政府在證券市場中所投入的改革，可是有模有樣；而這也是日經二二五指數在安倍於一二年底回鍋擔任日本首相後，得以從一萬點附近的水準，一路攀爬至兩萬點之上的重要理由之一：一八年十月二日盤中，該指數還以二四四四八．○七點，寫下其自從一九九一年十一月十四日（即過去二六年又十個月半餘）以來最高紀錄。

獲利明顯改善

傳統上，日本企業對於「營業額」規模的重視程度，一向比「獲利能力」還要高。而如此的一種特殊經營文化：一味地追求市場占有率，最終導致了相較於美國，甚至是歐洲等的其他先進國家，過去整個日本企業獲利能力的表現，一向是望塵莫及。也正因為這樣，過去日本股市的本益比（P/E ratio），一向顯得相當偏高。

不過，情勢顯然已經有所轉變；根據Thomson Reuters統計指出，不只是現階段而已，甚至在過去二○年來，日本上市公司淨獲利成長的速度，比美國都還來得高（儘管獲利能力的表現依然落後）。除了原本基期就較為低的因素之外，日圓匯率走弱，對於提升出口產業的獲利，也是個重要原因；另外，日本銀行（ＢＯＪ，即其中央銀行）所祭出的規模史上僅見的銀根寬鬆政策，同樣扮演很重要的角色。

自從一九七一年中以來，日圓兌美元的匯率（當時尚處在一美元兌三八○日圓的水準）一路走升，最高一度於二○一一年十月三十一日盤中，升值至一美元兌七五．三五日圓的歷史紀錄。之後，在「安倍經濟學」三支箭的推動之下，日圓開始反轉走貶，也讓當地的出口產業終於可以喘一口氣；因為過去超強勢的日圓，一直不斷地壓縮業界的獲利空間。到了一五年六月五日，日圓匯率最低還一度貶值至一美元兌一二五．八六日圓。

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