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中選會決議 2020總統、立委同日投票

不理以核養綠公投？ 經濟部拍板核能不延役、不重啟

特斯拉登陸 志在龍頭寶座

2019-01-31 14:34先探投資週刊

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【文／馮欣仁】

得益於Model 3量產順利，電動車大廠特斯拉在二○一八年全球共賣出二四．五萬輛車，然而，其一舉一動始終是市場矚目的焦點。去年十二月正當美股大幅回檔之際，特斯拉卻是少數股價能逆勢走揚的個股，一度衝上三七九．四九美元，逼近歷史最高價。

為了擴大銷量，日前特斯拉執行長馬斯克更與中國國務院總理李克強會面，並正式宣布在中國上海設廠，第一期產能預計生產二五萬輛的Model 3、Model Y等系列車型，全部建成營運後年產能將達五○萬輛純電動車；這也象徵特斯拉在全球最大電動車市場中國放手一搏的決心。

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特斯拉挑戰多 留意財報

不過，特斯拉股價好景不常，猶如坐雲霄飛車，近期三五二美元一口氣重摔至三○○美元以下，最低來到二七九．二八美元，短短不到一周時間，股價大跌二成，創近三個月新低價。股價之所以出現急殺的導火線，主要來自於日前宣布裁員七％，並調整生產線、減少高單價車款Model S、Model X的生產時數，市場解讀認為之所精簡人力，主要是因自動化達標，降低勞動成本，確保維持獲利狀態。

當前特斯拉所要面臨的內外挑戰仍不少，除了賓士、BMW、Audi、保時捷等傳統豪華車紛紛推出電動車款之外，因目前特斯拉最大市場仍在美國本土，單單去年在美國就賣出十九．七六萬輛，占八成的銷售量；不過，自今年開始美國聯邦政府將逐步縮減電動車減稅優惠，市場擔憂恐影響特斯拉銷量，對此，特斯拉也宣布旗下所有車款全面降價二千美元，無非是為了刺激銷量。此外，特斯拉也將正式終止全球超級充電站（Supercharger Station）免費充電服務，並大幅調漲價格。新版收費方式將按各地電價及需求電量，制定更合理價格，此一舉動市場認為可望提高特斯拉的獲利。

就財務面，特斯拉去年第三季出乎市場預料呈現獲利，而馬斯克日前卻表示，去年第四季的盈利可能會小於第三季。此外，特斯拉有一筆約九．二億美元的巨額債務即將到期，轉換股價為三五九．八七美元。如果公司股價不能夠有效拉升，那麼公司帳面上近三分之一的現金將被用於償付債務，恐不利於公司現金流量。因此，市場將高度矚目元月三十日特斯拉將公布上季財報，屆時將牽動股價表現。

神基、英利可望成供應鏈

長期以來一直是特斯拉電池獨家供應商的Panasonic，不過，日前卻傳出中國電池廠商天津力神與特斯拉簽訂合約，雖然公司出面否認，但隨著特斯拉在上海設廠之後，可望掀起新的供應鏈誕生。因應未來特斯拉在中國年產能達五○萬輛的規模，初期Panasonic計畫從雙方共同營運的美國內華達州「Gigafactory」超級電池工廠供應鋰離子電池給特斯拉興建中的上海工廠使用，未來Panasonic也不排除在中國設廠就近供應。對於寧德時代、LG Chem等中、韓電池大廠，也積極想爭取到特斯拉這位超級大客戶，不過，關鍵仍在於電池品質與效能是否可以與Panasonic相抗衡；畢竟電池是電動車最重要的命脈，特斯拉為了安全與品質勢必會謹慎評估新的電池供應商。

除了電池之外，在中國設廠的國內汽車零組件與車用電子廠商，若產品品質符合特斯拉標準、且價格合理，未來極有可能切入特斯拉供應鏈，像是生產汽車安全帶捲軸神基、車體沖壓件英利ＫＹ、窗簾皇田與端子胡連等可望受惠。對於原本就是特斯拉供應成員來說，例如：電池線束貿聯ＫＹ、減速箱齒輪和大、電池材料康普、車用鏡頭亞光、導線架順德、扣件恒耀等，是否會落實在地化生產，尋找中國當地的供應商，或是加大採購相關業者的產品，恐將牽動相關供應鏈未來營運表現。

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