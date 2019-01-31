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中選會決議 2020總統、立委同日投票

不理以核養綠公投？ 經濟部拍板核能不延役、不重啟

華為無視圍堵 執意搶灘５Ｇ

2019-01-31 14:34先探投資週刊

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【文／鄭志全】

在孟晚舟事件後，電信設備商華為成為全球矚目的焦點。創辦人任正非一改先前的低調作風，主動與國內外媒體接觸，並且宣稱擁有目前全世界最頂尖的５Ｇ技術。此外，華為也頻頻亮劍，日前發布全球首款５Ｇ基地台晶片天罡（Tiangang），宣揚在晶片領域取得重大成就。種種表態，除了宣示意義濃厚，也再次將５Ｇ熱潮推向高峰。

股市行情的５Ｇ熱潮，也伴隨著一連串政策利多，例如中國三大電信商頻譜分配初步確認，工信部發放５Ｇ臨時牌照，華為率先完成５Ｇ技術研發試驗第三階段測試等等。去年底中央經濟工作會議也提出，要加快５Ｇ商用步伐，加強人工智慧、工業互聯網、物聯網等新型基礎設施建設，由此興起的一個概念名為「新基建」。

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新基建與舊基建

新基建並非超前的觀念，主要是資訊化基礎設施建設，除了上述內容，還提到軌道交通、太陽能發電、新能源汽車等幾項要點。但整體而言，政策重點還是資訊產業的再深化，往人工智慧、工業智慧化、萬物聯網等方向發展。中國官方重新定義「新基建」，顯然５Ｇ建設才是主角。

５Ｇ時代也與３Ｇ、４Ｇ明顯不同。與３Ｇ網路同時興起的，是以iPhone為代表的智慧手機時代，使手機成為一個網路入口，移動網路的普及，又加速社交、手遊等各類應用的發展。隨應用面快速發展，４Ｇ又進一步加大頻寬，解決移動網路對流量的直接需求。

從３Ｇ過渡到４Ｇ時代，像是網路升級進入一個新周期，但是進入５Ｇ時代，不單只是網路升級。內地研究機構對此也有多種說法，像是中泰證券認為，５Ｇ不能等到應用興起再進行網路升級，它如同一條信息高速公路，是供給驅動應用，必須先造橋鋪路，架好網路基礎設施，再等待應用起步。這種說法比較像是從基礎建設的角度去理解５Ｇ。

近期內地幾則新聞事件，也支持這種說法，例如全國第一個５Ｇ地鐵站在四川成都正式開通，北京市預計明年在重點區域建成５Ｇ車聯網，河南省推動５Ｇ組網，醫療行業將率先使用５Ｇ。此外，市調機構IHS Markit近期針對全球九家物聯網平台供應商進行技術創新評比，中國華為位列榜首。

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