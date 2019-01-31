封關期變數大盤點

分享 facebook 【文／魏聖峰】

去年第四季美股跌幅大，在聖誕節後跌深反彈，縱使這段期間美國聯邦政府關門長達三五天，川普總統的民調也從去年十二月中旬最高的五成滑落到只剩三四％；還有，ＩＭＦ在一月二十一日調降今年全球經濟成長率○．二％，成為三．五％，是ＩＭＦ三個月內第二度調降全球經濟成長率表現，仍不影響近期美股的反彈行情。

至截稿為止，美股三大指數以Nasdaq指數反彈十五．六九％最多，去年第四季大跌十五．四八％的費城半導體指數這波強彈十九．八％。去年表現最差的中國股市，在人民幣升值到六．七三三兌換一美元下，滬深三○○指數今年以來上漲五．七五％，香港恆生指數上漲六．七％，表現僅次於南韓KOSPI指數的上漲六．六八％。

分享 facebook

OMC會議和各國PMI數據

美股上漲降低全球市場避險需求美元指數下跌到九五．八點，美元貶值有利於資金流向新興市場股匯市。

聯準會將在一月三十一日召開最新ＦＯＭＣ貨幣政策會議，會後主席鮑威爾將出來召開記者會說明未來的貨幣政策動向。這次會後記者會市場可透過鮑威爾親口說出今年聯準會的貨幣政策傾向是鷹派還是鴿派；如果是鴿派，對美股的進一步反彈行情當然是可以期待的。我們的推論是，聯準會決策官員會說今年仍朝向升息發展，也對今年美國經濟成長偏向樂觀態度（年增率維持在二．五～三％），但不會把升息幾次給說死。今年聯準會升息的情況很可能類似二○一六年，當年聯準會也是從年初說要升息到年底，最後僅當年十二月升息一次，今年的情景可能類似當年。

【本文未完，全文詳情及圖表請見《 先探投資週刊 》2024-2025期合刊號；訂閱 先探投資週刊電子版 】

先探投資週刊2024-2025期合刊號更多精彩文章延伸閱讀：

◎封面故事：哪些個股站在風口準備起飛？



◎特別企劃：美股多頭反彈 現在進行式



◎焦點議題：CES最紅科技何時成真？



◎國際趨勢：智慧手機市埸的紅海之戰



◎生技園地：生技醫療中長線布局買點到



【最新活動看板】



