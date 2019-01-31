謝金河：尋找春江水暖的鴨

分享 facebook 【文／謝金河】

一年復始，萬象更新，又是一年的開始，狗年過去，豬年到來，大家都希望在新的一年「豬事順利，平安發大財」，也祝福《先探週刊》所有的投資朋友在豬年艱困的環境中仍能步步入營，獲取大利。

二○一九年開年迄今，全世界經濟仍在中美貿易戰的餘波盪漾中調整，所有呈現的都是壞消息，像世界銀行告訴大家「天要黑了！」，ＩＭＦ三個月內兩度下修經濟成長目標值，台灣ＧＤＰ也面臨保二大作戰，但是全球股市都出現很壯觀的元月效應，元月全球股市漲幅都不小。

我們先來看一下全球股市到元月二十九日為止的表現，美國道瓊指數上漲一二五二．五，漲幅五．三七％，S&P 500漲五．三一％，Nasdaq漲五．九二％，ＮＢＩ生技指數大漲十．九八％，費城半導體上漲七．○二％。美中貿易戰的苦主中國經歷了去年重大跌勢，但元月的滬深三○○仍上漲六．○九％，深圳Ａ股漲二．五六％，上海Ａ股漲四．○三％，香港恆生上漲六．五二％，陷入貿易戰的美中兩大國，股市都上漲。

分享 facebook

台股元月漲幅落後原因

其中主要市場，如日本日經指數上漲三．二五％，南韓上漲六．九七％，德國漲六．二五％，去年大漲十五．○一％的巴西股市，元月又大漲七七五五．七，漲幅達八．八二％，亞洲的菲律賓也有七．七二％漲幅，而經歷了匯率大貶值風暴的阿根廷股市元月一個月就漲足了巴西股市去年一整年的漲幅，大漲十七．二三％，油價下跌的沙國股市也大漲十．○一％，全球股市都是大漲走勢，這跟二○一九年開年之初，大家對未來一年經濟前景悲觀預期完全不一樣。

回頭再來看台股，加權指數元月封關之前上漲二○四．一八，漲幅是二．一％，摩台指漲一．七七％，表現較好的是櫃買指數上漲四．五七％，相對於全球股市，台股的漲幅輸給滬深三○○，也輸給美國六大指數，主要原因是台股權值股表現不佳，像台積電元月下跌一．三三％，鴻海下跌一．二七％，富邦金跌四．八九％，國泰金跌六．六％，台塑化跌○．四五％，中華電跌五．三八％，這是影響台股指數漲幅落後的主要原因。

不過如果大家仔細看個股，像今年５Ｇ題材發酵，散熱元件股表現出色，雙鴻元月大漲二○．○二％，航太扣件的豐達科大漲三二．三九％，拓凱上漲二四．五三％，晟田也大漲二一．二一％，連大型股漢翔也漲九．六一％。最可怕的是鞋材股百和元月大漲四○．七七％，鞋股鈺齊ＫＹ大漲二一．五六％，豐泰也大漲八．五五％，在越南耕耘有成的豐祥ＫＹ上漲九．八二％，伺服器機殼的勤誠上漲九．九七％，廣達元月封關前上漲五．八八％，廣明大漲十六．八八％，伺服器大廠緯穎元月大漲十六．六％，工業電腦的沅聖上漲十八．二一％，軟體股緯軟大漲三一．三四，這些在元月大漲的個股分布在各個類股中不勝枚舉。

如果大家記憶深刻的話，可以回頭想像一下去年第二季到第三季之間的轉折，我以上銀、亞德客ＫＹ及被動元件的國巨、矽晶圓的環球晶為例，最早出現反轉徵兆的是上銀，去年四月就從五三○元狠狠跌到十一月只剩下一八一元，股價慘跌六五．八％，亞德客從六二一元跌到二一六．五元，工具機股四月就反轉了，被動元件的國巨在七月漲到一三一○元，矽晶圓的環球晶六月漲到六四二元。

跌破年線是重大停損訊號

這些漲勢驚人的個股在去年二、三季之交，其實被市場氣氛拱得太高，我去年舉了很多次「老人與狗」的例子，暗示主人走一圈，小狗來回走了四圈，老人是年線，股價是小狗，當小狗走太快，也就是年線乖離太大，投資人執意追高，最後都會受到重大傷害，大家看環球晶從六四八慘跌到二○○．五元，國巨最慘跌到二八七元，但是最近大家注意到像亞德客去年六月跌破年線，經過八個月努力，正慢慢挺上年線下緣，雖然還沒有站上年線，但是已奮力在扭轉頹勢中。

在技術分析上，年線是非常重要且簡單的多空指標，通常個股跌破年線是一個重大停損的訊號，也就是跌破年線後，股價會跌到哪裡？沒有人知道！像是亞德客去年六月十九日跌破年線，此後連續三根長黑實質摜破年線，此後股價一直下跌，跌到二一六．五元才煞車。

最近跌破年線的最大目標是Apple，從二三三．四七美元慘跌到一四二美元，在去年十一月十四日這一天正式跌破年線，這個時候蘋果年線大約在一九○美元，但跌破年線後摜壓至一四二美元，現在呈現的是空頭排列架構，一四二美元不能破，才有築底的機會。二十八日股價慘跌十三．八二％的Nvidia去年十月二日漲到二九二．七六美元的歷史天價，但是十月十一日跌破年線二三八．八五美元支撐，此後股價一口氣急殺到一二四．四六美元！同樣看技術分析，ＡＭＤ從三四．一四美元，跌到十六．○三美元，一直保持在年線之上，這是強勢。

【本文未完，全文詳情及圖表請見《 先探投資週刊 》2024-2025期合刊號；訂閱 先探投資週刊電子版 】

先探投資週刊2024-2025期合刊號更多精彩文章延伸閱讀：

◎封面故事：哪些個股站在風口準備起飛？



◎特別企劃：美股多頭反彈 現在進行式



◎焦點議題：CES最紅科技何時成真？



◎國際趨勢：智慧手機市埸的紅海之戰



◎生技園地：生技醫療中長線布局買點到



【最新活動看板】



