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首例陸客帶火腿腸遭罰20萬拒繳 3小時內遣返

尋找低ＰＥ高成長的生技股

2019-01-24 13:12先探投資週刊

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【文／徐玉君】

二○一九年全球經濟景氣疑慮甚高，生技醫療產業即便較不受景氣影響，有業績或題材股的股價都已先行反應，很重要的一點是相關族群並非全面起漲，顯見市場對於個股的篩選漸趨嚴格，這對生醫投資是好事。封關在即，該不該抱股過年？應是投資人最掙扎的問題，既然部分股價漲到這裡追價意願已不高，那麼甚麼股票是來年會持續成長，而股價又在相對低檔區的個股，便是可留意的標的了。

從指標股中找低估股

上市、櫃、興櫃共計一九六檔生醫股，有獲利的個股總計八五檔，還不到一半，去年前三季或全年業績預期將創下新高的個股包括美容保養的麗豐ＫＹ、佐登ＫＹ、保健品的大江、製藥的保瑞、晟德、醫材的泰博等，都是去年第四季以來的股價表現領頭羊。

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這些個股對於今年的業績展望，均持續樂觀以待，只不過眼下的追價意願明顯不高而已，尤其今年春節假期長達九天，七個國際股市交易日會發生什麼大事，都沒個準，本周起可能出現獲利了結賣壓，回檔還是值得投資人持續追蹤。

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