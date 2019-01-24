興櫃英雄聯盟

分享 facebook 【文／馮欣仁】

相較於上市櫃，興櫃市場除了交易制度有所不同之外，在資訊透明度也較不公開，但這也是潛藏不少投資機會與創造出高報酬率的地方。因此，在投資興櫃個股時，投資人必須得更加深入了解公司的基本面，或是背後有富爸爸當靠山，以降低投資風險。從去年到今年為止，由興櫃轉上市櫃的公司，都有不錯的新股掛牌蜜月行情，例如：南寶、興能高、上海商銀等。這些公司除了具備穩健獲利之外，本身的競爭力也優於同業，獲得法人買盤青睞。

接下來，已經通過上市櫃審議即將準掛牌的公司，包括：矽智財M31、伺服器緯穎，以及有富爸爸中華電當靠山，從事電子地圖、導航軟體及車載系統的勤崴；類似有富爸爸加持的個股，還有泛鴻海家族旗下工業電腦大廠樺漢轉投資的沅聖、和碩集團轉投資隱形眼鏡的晶碩。此外，從事飛機引擎高階風扇葉片製造的長亨）與引擎零件的駐龍，由於產業進入門檻高，支撐股價在百元之上。

禾聯碩連三年大賺一個股本

目前興櫃市場家數達二五一家，股價在百元以上共有十八家，其中，家電股禾聯碩過去二年都賺逾一個股本；去年前三季更已賺超過一個股本。儘管面對國內外家電品牌競爭激烈，但禾聯碩二大主力產品─液晶電視與空調，卻在台灣市場占有一席之地。在液晶電視方面，除了領先業界推出一○○吋電視之外，去年底更展示８Ｋ超高解析液晶電視，震撼市場。此外，轉攻商用顯示器是禾聯碩今後重要的產銷策略。在電子白板方面，政府前瞻計畫在數位教室將投入一八五億元，因此推出六五、七○、七五及八六吋四大機種因應教育市場需求，並自行開發軟體配合，加上有多元化的廣告用顯示器產品，可用於商場、飯店及零售業，有助打開顯示器市場。

分享 facebook

在空調部分，推出R32一級變頻落地式箱型機，及業界最大R32一級變頻窗機八．○ＫＷ；搭配新上市的商用系列產品，有壁掛、吊隱、四方吹及嵌入式四種選擇，採用集控系統操作，同步進軍商用及豪宅市場。繼液晶電視與空調之後，近年來禾聯碩也進軍冰箱與洗衣機產品，共築四大營運主軸。此外，公司也開發生活小家電，例如：電暖器加入對流式防潑水電暖器、碳素電暖器、三六○度發熱電暖器；以及全系列的空氣清淨機產品。

展望今年，由於政府推出節能家電補助，以及高雄和發產業園區投產與一系列新產品推出，對於營運具正面助益，力拚維持賺一個股本的目標邁進。日前已通過上市審議，不論是毛利率或ＥＰＳ，禾聯碩遠超越國內老牌家電廠東元、聲寶、大同等，成為台股首檔百元家電股之代表。

【全文詳情及圖表請見《 先探投資週刊 》2023期；訂閱 先探投資週刊電子版 】

先探投資週刊2023期更多精彩文章延伸閱讀：

◎封面故事：5G題材全境擴散



◎特別企劃：績優股登上大聯盟投手丘



◎焦點議題：廣明轉攻機器人奏效



◎中港直繫：港股來到反彈關鍵期



◎國際趨勢：中國是鋼鐵危機罪魁禍首



◎生技園地：搶中國醫藥內需 現在進行式



【最新活動看板】



