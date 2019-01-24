台積電神助攻

分享 facebook 【文／方亞申】

世界第二大經濟體中國近期面臨內憂外患，也影響到全球經濟成長。國際貨幣基金（ＩＭＦ）下修全球全球經濟成長預估○．二個百分點，至三．五％，並警告經濟擴張已失去動能。這是ＩＭＦ在三個月內第二度下修。至於中國，ＩＭＦ預測今、明兩年將僅成長六．二％，低於去年的六．六％，並且將是一九九○年以來最低，元月份都還未過完，國際機構就看衰中國經濟。

的確，中國近期公布進出口金額大幅下降，顯見去年中以後美中貿易戰開打，廠商加快出口速度，到了十二月訂單已漸縮減，所以出現近兩年首見進出口衰退，最新公布的去年第四季經濟成長率降至六．四％，為二○○九年第一季以來最低單季增速。總理李克強在面臨三駕拉動經濟馬車：投資、出口及消費同步下降下，已說出要相關單位要有過緊日子準備，這是相當罕見的，感覺上有點像失速列車。

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美股前波低點不易跌破

外在則有西方各國對中國祭出貿易障礙，去年中國對外併購金額大減超過六成，世界第二大經濟體證面臨開放三十年以來最嚴重調整。二○○八年金融海嘯，政策上只出手四兆人民幣救市，就化解危機；去年透過降準、降息金額就超過五兆人民幣，但不見成效，經濟下行風險日增，單單元月份就出現兩次降準釋金，看來今年可能要透過更大的財政及貨幣政策來抵抗下行壓力。股市是經濟的櫥窗，國家隊拚命護盤，使得上證指數力守二四五○～二五五○點去年以來低檔區。

相反的，美國去年經濟成長率預估超過三％以上，川普透過降稅吸引資金返美，經濟壯大才敢對中國開刀，川普政策有時候令人不敢恭維，不過卻贏得人民支持。當然對中國調高關稅勢必也會傷及美國本身經濟，而其企業獲利預估去年第四季年成長還超過二○％以上，但預估今年將降至五％以下，美國也面臨連續擴張十年的高基期。

在美中各有難言之隱下，預期月底中國副總理赴美談判達成協議可能性大增，中國經濟數據越是不好，越可能答應美國大部分要求，甚至傳出未來三年內將對美採購高達上兆美元產品，以弭平貿易順差。當然美國最在意就是智慧財產、技術轉移及政府補貼過多部分，中國必然也會部分答應，雙方有台階下。最近美股上漲就是這種氣氛。第一大經濟體及第二大經濟體若握手言和（表面上），當然減輕全球經濟下行壓力，在經濟數據利空下，迫使政策必須出手挽救，以至於近期不管是美國或台灣重要企業公布獲利，不是低於預期或展望保守，但股價通常以上漲反應。也可說是去年第四季全球股市輪跌過頭！

其實去年十二月國際股市尤其是十月份殺最凶的新興市場已不怎麼跌。元月以來包括拉美的智利、巴西、阿根廷以及東南亞的菲律賓、印尼、印度、新加玻、馬來西亞等股市都反彈站上年線，顯見國際資金回流風險性資產。且最近美股大力反彈，道瓊幾乎已接近年線且距離十二月大跌起跌點不遠，若以去年的歷史高點二六九五一點下跌至最低點二一七一二點，總計下跌五二三九點，反彈三○三八點，是跌幅的五八％左右，已接近反彈三分之二位置，接近強力反彈，意味低點在未來一段時間較不容易跌破；標普去年從二九四○點下跌至二三四六點，下跌五九四點，這次反彈至二六七五點，彈升三二九點，或五五％；Nasdaq從八一三三點下跌至六一九點，下跌一九四三點，反彈至七一八五點，幅度為五一．二％，雖未接近年線，但三大指數全數反彈超過五成。意味著未來三個月不容易再跌破這次低點。

台股封關日收紅機率高

不過今年變數較多，世界銀行及ＩＭＦ都調降全球經濟成長率，總體企業獲利要超過去年難度頗高，也就是股市要再創新高點，除了新興市場外可能較不容易。短線上美股超強，但日ＫＤ走到高檔，未來可能拉回測試二三五○○點上下，走頭肩底模式，第一季或將走大箱型模式。

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