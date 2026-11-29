智邦第四季的營運重點，主要來自800G高速交換器持續出貨、1.6T交換器布局，以及大型雲端服務商自研AI ASIC加速器模組的需求成長。隨著Google、Amazon、Microsoft及Meta等科技巨頭積極發展自研晶片，AI市場逐漸形成GPU與ASIC並進的發展格局，有利於具備客製化設計及大量製造能力的智邦。

在產業競爭力方面，除了800G交換器已進入大量出貨階段，公司更積極布局1.6T、3.2T交換器相關技術，以及224G、448G高速傳輸技術，並投入CPO共同封裝光學、光波長交換器及波長選擇交換技術，逐步擴大在AI高速網路市場的競爭優勢。

另一項值得關注的成長動能，就是L11機架級整合，公司正由單一網通設備供應商，延伸至結合網路交換器、AI運算托盤、電源及液冷散熱的機架級整合服務。若後續順利取得客戶訂單並進入大量出貨，將有助於提高單一客戶的營收貢獻，進一步擴大公司的營運規模。

財務表現方面，智邦2026年1至10月累計營收達3,310.65億元，年增65.81％；10月單月營收達446.63億元，年增91.16％，再創歷史新高。

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