AI運算與邊緣設備持續升級，伺服器遠端管理、工業控制及車載監控需求逐漸受到市場關注。無線影音傳輸晶片廠天擎(6708)近年積極從既有無線影音技術跨足車用電子、工業AIoT及eBMC管理晶片，尋求產品組合升級。隨著新一代eBMC進入量產準備階段，市場開始期待公司能否從利基型晶片設計商，進一步切入AI與邊緣運算供應鏈。

車用電子支撐營運

天擎採Fabless無晶圓廠模式，核心業務涵蓋積體電路與模組設計、無線影音傳輸及視訊編解碼整合。其中，車載無線監控、倒車顯影等車用電子產品已成為主要營收來源，占比超過六成，提供公司相對穩定的營運基礎。2026年10月合併營收達3,407.5萬元，年增67.81％，顯示既有產品出貨仍具成長動能。不過，公司營收規模仍小，單月出貨變化可能對營運數字造成較大影響，後續仍須成長能延續。

eBMC進入量產準備

新產品eBMC是天擎近年轉型的重要布局。這類晶片安裝於主機板，負責遠端開關機、溫度與電壓監控、韌體更新等管理功能，即使主機作業系統當機，仍可透過獨立管理機制進行操作，應用涵蓋工業電腦及邊緣運算設備。

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