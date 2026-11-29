黃仁勳重掌輝達執行長，激勵輝達股價飆漲31.48％，重新點燃AI 投資熱潮，化解AI成長減緩與資金鏈疑慮，由於2027年AI需求仍正向，缺貨潮持續，11／24更是讓台指期亮燈漲停，泛AI股幾乎全部漲停，指數跳空大漲站回上升趨勢線與年線，同時呈現島狀反轉，只要未來沒有新利空，AI股勢必將重返榮耀。輝達上季營收1158.4億美元，年增103％，毛利率為74.8％，淨利達652.87億美元，年增105％，調整後每股盈餘為2.68美元，同時預估下季營收1300億美元年增約90％，預估毛利率71％～72％，均超過市場預估值，而且強調毛利率下滑是因為記憶體價格走揚，可見記憶體短期間仍是偏正向，跌深的南亞科(2408)與華邦電(2344)股價顯得委屈。

全球記憶體僅能滿足客戶六至七成需求

AI熱潮推動下，持續推升記憶體需求，韓媒報導三星電子2027年至2029年的大部分記憶體產能已提前被客戶預訂，甚至希望將長期供應合約延長至2031年。此外，韓國《經濟論壇》引述業界人士報導，全球主要記憶體製造商目前僅能滿足客戶約60％至70％的需求，供應緊張情況預料在2027年進一步惡化。

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