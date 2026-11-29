ASIC趨勢成形

AI算力正由GPU單一供應模式，逐漸走向GPU與ASIC雙軌並行。大型CSP為降低長期算力成本、提高能源使用效率，積極發展自研晶片，尤其當AI應用從模型訓練逐步擴展至推論，客製化ASIC的經濟效益將更加明顯。TrendForce預估2027年ASIC出貨成長動能將超越GPU，產業進入新一輪擴張期。世芯的核心優勢在於先進製程ASIC設計與量產整合能力，服務範圍涵蓋晶片實體設計、Chiplet及先進封裝整合。隨著晶片架構複雜度提高，客戶不一定自行完成所有設計環節，部分後端設計及量產工作將委外給專業ASIC業者，進一步提高世芯的單案價值與客戶黏著度。

N3量產帶動營收

2026年第三季營收260.51億元，EPS 37.68元，單季營運創高；前三季營收378.78億元、EPS 75.94元。10月營收102.60億元，年增515.81％，前十月營收480.60億元、年增72.62％，主要受惠N3 AI加速器進入大量量產。第三季毛利率降至18.04％，低於第二季約34.9％，主要是大量生產型業務占比提高，營收快速放大的同時，也稀釋高毛利設計服務收入的比重。不過第三季營業利益仍達36.29億元，營業利益率約13.9％，顯示量產規模擴大仍帶來實質獲利。10月自結稅後淨利8.73億元，EPS 10.11元，獲利動能持續。

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