東鹼(1708)為台灣最大的硫酸鉀製造廠，擁有14條生產線，年產能約14萬噸，外銷比重高達98％，主要市場涵蓋日本、印度、澳洲、東南亞及中南美洲。硫酸鉀屬高價位鉀肥，主要用於葡萄、柑橘、酪梨等高經濟價值作物，可提高農產品品質及甜度。今年受中東戰事影響，全球肥料供應受到干擾，鉀肥報價獲得支撐，東鹼也積極開拓新興市場，降低與中國低價產品直接競爭，有利維持本業獲利。

東鹼近年積極拓展半導體相關化學品商機，其中液體氯化鈣已打入國內晶圓廠供應鏈，主要用於半導體製程廢水的除氟處理。東鹼利用生產硫酸鉀時產生的副產品鹽酸，與石灰石反應製成液體氯化鈣，在增加產品收益的同時，也提高原料利用效率。公司另有硫酸鈣產品，可應用於工業乾燥劑、水泥等領域。隨國內2奈米及後續先進製程廠陸續擴建，晶圓清洗、蝕刻等製程所衍生的廢水處理需求也將增加，有利東鹼液體氯化鈣出貨持續成長。

近期特用化學品廠營運表現相當亮眼，如中華化(1727)第五條電子級硫酸產線已通過大客戶驗證，今年5月開始出貨，明年將完整貢獻全年營收。隨半導體先進製程增加清洗次數，電子級硫酸的用量及純度要求也同步提高。

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