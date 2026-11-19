全球AI產業正從GPU大量採購，逐步邁向ASIC客製化運算、高速交換器與資料中心整合的新階段。無論採用輝達GPU或雲端業者自行設計ASIC，都需要高階低損耗銅箔基板(CCL)，以滿足高速訊號傳輸及系統穩定性的要求。台光電(2383)的核心競爭力，就是掌握AI硬體升級不可或缺的關鍵材料，並已將技術領先，正式進入獲利陡升階段。

先看財報數據，台光電2026年1至10月累計營收達1,657億元，年增114.06％；10月單月營收244.73億元，月增13.66％、年增203.08％，再創歷史新高。前三季營收1,412.27億元，營業毛利486.83億元，歸屬母公司淨利297.13億元，累計EPS達82.92元，較去年同期31.23元大幅成長。第三季單季EPS達40.47元，毛利率攀升至37.7％、營業利益率30.7％、淨利率23.8％，顯示高階產品占比提升、價格調整及規模經濟，大幅提升獲利能力。

第四季我最看好三項營運動能：

第一，AI伺服器GPU與ASIC需求擴張。新一代運算平台採用更多高層數PCB，推升M8、M9高階CCL需求。第二，800G與1.6T高速交換器升級，高速的網路連接帶動低損耗材料使用量及單價提升。第三，M9已進入量產導入階段，M10預計2026年底至2027年初推出，有機會成為下一波產品升級的重要動能。

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