車用電子穩住基本盤、工控訂單推升毛利，低軌衛星與泰國擴產雙引擎啟動，2027年成長潛力值得期待！

老牌PCB廠迎來轉型契機

當市場資金瘋狂追逐AI伺服器、先進封裝與高速傳輸題材時，過去被視為傳統車用PCB廠的敬鵬(2355)，正悄悄出現令人矚目的轉變。隨著車用電子需求回穩、工業控制新訂單加入，以及低軌衛星應用逐漸發酵，敬鵬不再只是單純依靠汽車產業景氣循環的公司，而是開始展現多元成長的可能性。

車用PCB龍頭，掌握高門檻優勢

敬鵬長期深耕全球汽車電子市場，2026年上半年汽車板出貨占比達77％。車用PCB與一般消費性電子不同，必須通過嚴格的品質、耐熱、可靠度及長期供貨認證，因此客戶關係相對穩定。隨著汽車電子控制系統、ADAS及電動車電源管理需求增加，敬鵬有機會持續受惠汽車電子化趨勢。

第三季獲利爆發，轉機獲得驗證

2026年第三季敬鵬營收48.12億元，年增24.7％，毛利率大幅提升至20.51％，單季稅後純益5.33億元，每股純益1.34元，單季獲利甚至超越上半年總和。前三季累計EPS達2.42元，已超越2025年全年水準。這代表公司不僅營收回升，產品組合改善與成本轉嫁能力也開始反映在獲利表現上。

工控新訂單，打造第二成長引擎

敬鵬今年取得工業控制電子板新訂單，帶動9月營收攀升至18.71億元，創下102個月新高，10月營收再達.........

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