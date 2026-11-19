＠賴建承CSIA

輝達黃仁勳辭任執行長後，造成輝達股價大跌，及對AI需求減緩的疑慮，使得AI供應鏈重挫，台股也因此大跌萬點以上，同時進行年線保衛戰。由於輝達董事會已拒絕黃仁勳的回任，在新任執行長尚未確立前，AI股仍反覆打底。所幸輝達財報與AMD的展望都給予市場一劑強心針，其中輝達2027會計年度第三季財報表現亮眼，第三季營收1158.4億元，年增103％，高於市場預期的 1,091億至1,093億美元，資料中心營收達1,076億美元，年增110％，超大型雲端貢獻601.36億美元，年增71％。第三季毛利率為74.8％，優於去年同期的73.4％，單季EPS為2.7美元，優於市場預期。此外，第四季營收估1300億美元，年增率達90％，也優於市場預估。由於輝達的財報與財測佳，顯示AI需求仍未改變，且次世代AI 旗艦運算平台與GPU架構的Vera Rubin Ultra 也已推出，並於第三季貢獻200億美元，故散熱、CCL、載板等也將不容小覷。

Rubin Ultra加持，散熱‧載板受惠深

輝達Vera Rubin Ultra採用模組化板級整合設計，機櫃級整合(NVL576)透過 CPO(共同封裝光學)與 NVLink 7 技術，將 576 顆 GPU 串接成一個超大型運算域，主打超高每瓦效能，專為 10 兆參數以上大型 AI 模型打造。由於支援高容量HBM 記憶體與高速傳輸，並因應極高功耗........

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