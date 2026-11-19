Q3獲利跳升，10月延續動能

德宏第三季營收8.01億元，季增56.93％、年增246.37％；毛利率46.25％，較第二季增加9.63％，營業利益2.90億元、營益率36.22％，EPS 2.24元。前三季營收16.31億元、年增173.94％，累計EPS 3.44元。10月營收3.87億元，月增19.60％、年增388.08％，公司公布單月自結EPS 1.04元。

高階石英纖維產品成中長期看點

德宏2025年玻纖布占產品營收約98.4％，仍是主要營收來源。公司表示，電子級石英纖維紗已通過客戶驗證並開始出貨，台灣石英纖維布預計3Q27供貨，薄規格產品仍待測試及終端認證。Q布商機尚未完全反映在當前獲利；公司也未公布量化的Q4或2027年營收、EPS目標，僅表示看好報價、產品組合及石英纖維產品出貨改善。

下游CCL廠展望提供需求佐證

年報前四大客戶占銷貨61.6％，以下作為下游需求觀察。台光電Q3 EPS 40.47元，M7以上材料占比65％至70％，Q4規劃全品項調價，2027年M9出貨增加；台燿Q3 EPS 12.88元、毛利率36.9％，1.6T交換器M9材料後續放量............

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