超豐(2441)10月營收20.06億元、年增36.03%，創歷史次高，7月至10月已連續四個月維持19億元以上高檔，顯示第四季營運仍相當強勁。公司今年受惠AI與HPC需求，帶動晶圓凸塊Bumping及Flip Chip封裝出貨，上半年AI相關營收較去年同期大增180%。AI伺服器除了GPU與ASIC主晶片，也需要大量電源管理、訊號控制及周邊IC，隨機櫃功率、運算速度提高，這些晶片的散熱、接點密度與封裝可靠度要求同步升級，超豐的高階封裝需求也隨之增加。

公司Flip Chip占封裝營收比重已由去年同期0.1%提高至上半年9.4%，高單價產品出貨成長快速。與傳統打線封裝相比，覆晶封裝可提高腳位密度並縮短訊號傳輸路徑，對高速、高功率及小型化晶片更有利。超豐除持續擴充Flip Chip及Bumping外，也積極發展LGA、SiP與高散熱封裝，提高高附加價值產品的供貨能力。其中LGA今年已開始量產，明年初將再增加Flip Chip產能，今年7月至10月更累計斥資約6.59億元訂購電鍍設備，為明年AI、HPC相關訂單預作準備。

封測漲價也是另一項利多。金價大幅上漲使金線封裝材料成本增加，超豐已陸續調整部分產品ASP，加上客戶拉貨回升、機台稼動率提高，及高階產品占比持續增加，毛利率明顯改善。

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