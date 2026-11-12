群聯Q3營收年增3.7倍 企業級AI儲存逐季躍升！

群聯第三季AI生態系相關營收季增88％，占整體營收57％，10月更提高至65％。其中，企業級SSD與AI伺服器Boot Drive(開機碟)需求最為強勁，公司表示Boot Drive出貨量及營收年增接近20倍。第四季主要動能來自企業級SSD新設計案持續導入、AI伺服器儲存需求增加，以及高階控制器出貨成長。新一代PCIe Gen6企業級SSD預計11月底送樣，2027年進一步拓展AI推論市場。

群聯的核心優勢在於NAND控制晶片設計、韌體開發及客製化儲存系統整合能力。今年三家NAND原廠釋出的六項Gen5 TLC、QLC控制器設計案，群聯全數取得，反映其技術競爭力。

關鍵產品包括企業級SSD、UFS 4.1與UFS 5.0控制器、PCIe 6.0 Redriver，以及AI儲存加速方案aiDAPTIV。

群聯與Intel合作開發的aiDAPTIV，透過SSD與智慧軟體擴充AI系統可使用的記憶體資源，降低企業建置地端AI的成本。在特定展示環境下，32GB DRAM搭配超過1TB快閃儲存，即可執行1,200億參數AI模型。目前群聯AI解決方案已逐步導入金融、醫療、教育與中小企業。未來若能將AI Data Platform發展為持續收費的軟體服務，將有助於提高產品附加價值，降低對記憶體景氣循環的依賴。

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