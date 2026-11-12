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聯發科：AI ASIC訂單加速放量

聯合新聞網／ 萬寶週刊

AI技術升級 轉型契機

隨著自主式AI快速發展，資料中心運算需求已從單一GPU擴大至整個AI機櫃系統。光學互連、先進封裝、記憶體架構，以及電源與散熱，已成為AI基礎建設升級的四大技術戰場。高速傳輸、HBM異質整合、液冷與高功率供電需求同步提升，也讓客製化AI晶片的重要性快速增加。聯發科(2454）過去以智慧型手機晶片為主要成長引擎，如今憑藉ASIC設計、高速SerDes及系統整合能力，積極切入雲端AI市場，逐步從手機SoC供應商轉型為跨足雲端運算與AI基礎建設的半導體平台。

AI ASIC 2027年成長動能浮現

聯發科目前最受市場關注的成長引擎，是與大型雲端服務商合作的AI加速器ASIC專案。根據最新產業資訊，第四季雲端ASIC營收可望達25億美元，2027年相關專案營收目標上看160億美元，若順利達成，將大幅提升公司在全球AI加速器市場的能見度。更重要的是，第二個AI加速器ASIC專案開發進展順利，目標朝2028年第一季量產推進，公司也已取得第二家ASIC客戶，預計2028年開始貢獻營收。隨著客戶數增加、專案陸續量產，聯發科AI業務將不再依賴單一訂單，而是逐步形成多客戶、多世代產品的成長架構。

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