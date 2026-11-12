ABF載板2027年EPS倍增股：欣興

◎賴建承CSIA

受惠AI伺服器、高速交換器、GPU、ASIC與高階記憶體需求帶動，由於AI算力推動晶片封裝面積擴大、層數增加、尺寸放大，使得高階ABF載板供不應求，部分規格報價持續調升，台灣電路板協會(TPCA)與工研院產科國際所最新觀察指出，2026年全球載板產值預估將達到195.1億美元，年成長約32.3％。資策會也表示新一代AI平台的載板面積及層數同步提高，台、日、韓主要新增產能要到2028年Q1才陸續到位，資策會判斷2028年載板供需才較可能緩解，故欣興(3037)、南電(8046)、景碩(3189)等2027年展望不容小覷。

欣興搶攻AI GPU與ASIC商機

由於先進封裝強調高密度互連，傳統的打線封裝與覆晶封裝已逐漸無法滿足龐大的資料傳輸量，取而代之的是扇出型封裝、2.5D封裝與3D封裝等高階技術的普及。置放於最底層的ABF載板，必須承受封裝後晶片組面積變大、訊號傳輸量激增以及線路布局極度密集的嚴峻考驗。隨著AI GPU與客製化晶片(ASIC)的面積持續擴大，以輝達新一代的Rubin及Rubin Ultra平台為例，其搭配的ABF載板尺寸進一步提升至 100x91 mm² 與 153x77.5 mm²，且層數更由先前的12至14層，暴增至18至20層。在考量生產良率與排版效率的情況下，這類高階AI載板對產能面積的消耗量，是傳統PC載板的5到10倍之多。欣興(3037)作為台灣載板產業龍頭，在輝達的Blackwell平台中預估有30-40％的市佔率，相信新一代的Rubin及Rubin Ultra平台也將不缺席。

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