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聯亞：Coherent財報報喜 AI光通訊大旺

聯合新聞網／ 萬寶週刊

光通訊族群重新成為市場資金焦點，受惠於光通訊大廠Coherent(COHR)上週公布的財報。公司FY2027第一季營收達23.7億美元，年增50％，Non-GAAP EPS達2.09美元，年增80％，雙雙優於預期；更重要的是，資料中心及通訊業務營收年增79％，占整體營收約82％，公司預估2027財年營收成長將超過60％。Coherent明確指出AI資料中心正加速由銅連接轉向光互連。隨著GPU及ASIC數量增加，晶片之間的資料傳輸需求同步放大，傳統銅線在傳輸距離、頻寬及功耗方面逐漸面臨瓶頸，使800G、1.6T甚至3.2T高速光收發模組成為下一階段的重要投資方向。

聯亞產品升級，2027年擴產進入收割期

聯亞(3081)主要生產磷化銦(InP)雷射磊晶片及光偵測器磊晶片，位於光通訊供應鏈上游。根據10／28最新法說，公司第三季營收達15.62億元，季增28％、年增183％，毛利率58.56％，營益率49.38％，單季EPS達6.12元創歷史新高，前三季EPS累計13.88元，年增近五倍。從產品結構來看，目前DataCom已占整體營收約80％～85％，且多數來自矽光子(SiPh)相關產品，顯示公司已成功搭上AI資料中心高速光通訊升級趨勢。公司將於2027年產能擴充、3.2T及NPO產品升級，有助鞏固長期客戶訂單並將其轉化為實際營收。聯亞在上游磊晶端的產品價值也有機會進一步提升。

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