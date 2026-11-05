低軌衛星＋光通訊 穩懋2027年營運大爆發！

穩懋(3105)過去以手機功率放大器(PA)為主要業務，前幾年因為消費型電子去化庫存，股價在去年一直處於整理格局；不過，進入2026年之後，低軌衛星、航太通訊與AI光通訊已成為新的成長引擎。2026年第三季，基礎建設與光通訊營收占比合計超過50％，代表穩懋正在擺脫過去高度依賴手機市場的營運模式。穩懋是全球重要的三五族化合物半導體晶圓代工廠，核心技術包括砷化鎵(GaAs)、氮化鎵(GaN)與磷化銦(InP)。

其中氮化鎵(GaN)，因其具備高頻、高功率及高效率優勢，適用於低軌衛星、航太與微波通訊。穩懋已將GaN HEMT技術推進至0.1微米，並規劃2027年導入六吋GaN製程。磷化銦(InP)部份，則是AI高速光通訊的重要技術，布局PD光偵測器、VCSEL、CW Laser、EML及光子積體電路，可應用於800G、1.6T及未來更高速的光傳輸架構。其中，PD已進入量產階段，CW Laser及EML仍在客戶驗證中，預期2027年小量貢獻，2028年才有機會明顯放量。

時間進入第四季中旬，預期三大營運動能有機會發酵；第一，低軌衛星需求持續增加，第三代衛星規格V3導入，加上衛星直連手機及地面通訊設備升級，帶動高頻射頻晶片需求。

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