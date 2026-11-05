輝達搶封測產能受惠股：京元電

◎賴建承CSIA

由於AI晶片測試時間拉長，且CSP廠自研晶片，造成封測產能供不應求，近期報價漲幅落在10％至30％，三大巨頭也紛紛卡位搶產能，除了台積電積極布建先進封裝外，輝達與京元電簽訂客戶預付款協議，協助京元電在美擴產，此外，AMD對台100億美元投資也是鎖定先進封裝，由於今年封裝大舉擴產，明年業績倍增可期，筆者認為封測股基期不高，將是本波修正後值得留意的黑馬股。

京元電有輝達與聯發科兩大咖加持

京元電(2449)受惠AI GPU及ASIC晶片測試需求大增，隨晶片運算能力與功耗提升，測試時間及複雜度同步增加，推升高階測試產能需求。因此與輝達簽訂預付款協議，支持美國新測試產能建置，顯示AI客戶已由傳統採購模式轉向提前鎖定長期測試資源。輝達支持京元電在美國建置測試產能，並預先保留相關產能，此舉也為京元電規模高達14億美元的美國設廠計畫增添動能。此外，輝達於8／31宣布將投資聯發科(2454) 35億美元，加強雙方在AI基礎建設合作，其中聯發科將導入NVLink Fusion平台，協助CSP廠商開發客製化XPU，而且隨著CSP自研晶片比重提升，ASIC設計服務開始從【單晶片】向【晶片到機櫃】延伸，進一步協助CSP廠商把自研晶片導入完整AI系統，這對於ASIC廠商與聯發科供應鏈將大舉受惠。由於聯發科位居京元電第一大客戶，故京元電有機會成為最大受惠者之一。

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