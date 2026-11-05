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麗臺單季爆賺4元 明年挑戰賺一個股本！

聯合新聞網／ 萬寶週刊

AI伺服器與企業地端AI需求持續升溫，NVIDIA新世代Blackwell架構陸續放量，帶動高階GPU、AI工作站及伺服器需求同步成長。麗臺(2465)長期深耕NVIDIA GPU產品，近年積極從傳統繪圖卡代理轉型至AI工作站及企業地端AI解決方案，受惠新世代AI產品出貨，營收與獲利同步爆發。隨著第四季新品接棒出貨，加上2027年AI設備需求持續擴大，明年EPS有機會挑戰10元，成為近期AI供應鏈值得關注的高成長標的。

單季EPS爆賺4元，明年獲利挑戰一個股本

麗臺今年營運表現相當亮眼，2026年第三季合併營收達33.15億元，年增69.86％，單季EPS高達4.03元，年增1,037.21％，前三季累計EPS更達6.82元，獲利成長幅度相當驚人。營收方面，前八個月累計營收達63.26億元，年增200.71％，8月單月營收更達11.81億元，創下歷史新高，顯示AI產品出貨已逐步轉化為實際營收及獲利。

展望第四季，隨著DGX Station、RTX PRO 5500等新品接棒出貨，加上Blackwell系列高階GPU需求持續，全年獲利仍有機會進一步墊高。進入2027年，若AI工作站、企業地端AI及AI伺服器需求持續成長，加上系統整合業務逐步放量，獲利仍具成長空間，明年EPS有機會挑戰10元，正式邁向一個股本的獲利規模。

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