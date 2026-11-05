Flip Chip放量＋封測漲價成長股：超豐

超豐今年高階封裝比重快速拉升。公司過去以銅線、金線等成熟封裝為主，但今年AI與HPC需求快速增加，帶動Bumping、Flip Chip出貨明顯放大，上半年AI相關營收較去年同期大增約180%，Flip Chip占封裝營收比重更由去年同期僅0.1%，大幅提高到9.4%，已成為公司新的重要成長來源。

AI晶片功耗及資料傳輸速度持續提高，傳統Wire Bond封裝在部分高階產品已逐漸無法滿足高速、高腳位與散熱需求，Flip Chip可縮短晶片與基板間的訊號路徑，也能提高I/O密度，因此在AI、HPC及高速運算晶片的採用率持續增加。對超豐而言，Flip Chip的單價及技術門檻都高於傳統打線封裝，出貨比重增加除了帶動營收，也有利改善產品組合與毛利率。

超豐既有的成熟封測業務同樣開始回溫。隨Edge AI逐步導入AI PC、智慧手機、智慧家庭及各類終端裝置，除了主要運算晶片外，PMIC、MCU及周邊控制IC使用量也同步增加，而這些正是超豐長期深耕的產品。車用及工控市場庫存調整也已逐漸告一段落，客戶拉貨穩定度提高，使公司除了AI高階封裝外，成熟製程封測也有回升空間。

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