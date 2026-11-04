群聯AI儲存大爆發！前三季營收創高 Q4進入上升循環

今年記憶體產業最值得關注的變化，不只是NAND Flash價格上漲，而是AI正重新改寫儲存市場的需求結構。過去市場把群聯(8299)視為NAND控制晶片與儲存模組廠，但鍾魁認為，現在更應該關注的是群聯從控制晶片走向企業級SSD，再跨入AI儲存與邊緣運算平台的轉型成果。

先看財務數據，群聯2026年9月營收306.39億元，年增370％，第三季營收860.77億元，季增27％；累計1至9月營收達1,949.32億元，年增290.92％，寫下歷史新高。上半年正式EPS高達187.43元，第二季毛利率達65.31％，展現NAND供給吃緊、產品漲價及高附加價值產品放量帶來的獲利爆發力。由於第三季財報尚未公布，依營收及淨利率估算，前三季EPS站上3字頭的機率相當高，待後續公司的正確數據，才能進一步評估第四季的獲利數據。

進入第四季，群聯最大的營運看點，在於AI產品比重能否繼續提高。第二季AI Ecosystem模組營收占比為38％，到了9月已突破50％，顯示企業級SSD、AI伺服器開機碟、AI Networking及客製化儲存需求正在加速成長。尤其Pascari企業級SSD、PCIe Gen6控制晶片、245.76TB超高容量SSD，以及aiDAPTIV與AI Data Platform，都是群聯未來提升產品價值的重要武器。

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