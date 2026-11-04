AI需求引爆記憶體 南亞科、華邦電

DRAM供需推升獲利新高

AI伺服器與雲端資料中心持續擴建，帶動高頻寬記憶體(HBM)、伺服器DRAM及相關儲存產品需求攀升，全球記憶體產業再度進入供需緊俏與價格上行週期。南亞科(2408)受惠DDR4供給縮減及伺服器需求增長，華邦電(2344)則在利基型記憶體漲價、產能滿載與矽電容布局下，展現不同的成長動能。

南亞科：DDR4缺貨延續，獲利成長可期

法人看好，DDR4供應商陸續退出舊世代產品，然而消費性電子、網通及伺服器周邊仍有需求，供需缺口可望延續至2027年。南亞科兼具DDR4主力產品與DDR5布局，並持續提高伺服器及AI相關產品比重，有利改善產品組合與獲利穩定度。預估南亞科第四季平均售價可望季增15％至20％，全年營收預估達4,165億元，2027年進一步成長至6,946億元；2026、2027年每股盈餘分別估75.93元與128.01元。預測仍須視實際報價、出貨與成本變化而定。

華邦電：漲價挹注獲利，矽電容開啟新商機

華邦電同樣受惠記憶體價格上漲與產能利用率提升，並持續擴充高雄路竹廠Module A，規劃月產能由1.5萬片提高至2.4萬片，同時提升16奈米製程比重，預期新產能自2027年起逐步貢獻。

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