大量AI設備訂單爆增、不只千元

AI運算平台持續升級，PCB朝向更高層數、更厚板材與更高速傳輸發展，鑽孔精度與製程量測的重要性大增。大量(3167)高階背鑽機訂單滿載、交期持續拉長，內層深度量測設備也快速放量。訂單、營收與獲利同步衝高，已成為AI設備供應鏈，黑馬級的成長股。中國大陸的 PCB 龍頭廠勝宏科技，近年來也大舉砸重金向大量採購高階加工與量測設備。

AI伺服器升級，帶動PCB層數、板厚與加工精度要求同步提升。背鑽製程必須精準移除不需要的導通孔殘銅，降低訊號干擾；大量掌握PCB高階背鑽CCD設備技術，直接受惠。目前月產能已提升至約400台，在手訂單金額逾70億，部分訂單能見度已延伸至2027年，設備交期也拉長至約9個月。持續擴產，明年月產能朝500台以上邁進。

機鑽搭配量測走向整合式解決方案

大量另一項值得關注的產品，是TM系列內層深度量測設備。AI伺服器PCB層數增加、板材尺寸放大，板材翹曲與層間偏差都可能影響鑽孔精度。TM量測設備可協助掌握PCB內層銅層深度，再將量測資訊用於背鑽加工控制，提升製程精度與良率。

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