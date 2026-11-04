AI ASIC＋矽光子雙成長股：矽格

AI伺服器、ASIC與高速光通訊需求持續大增，高階晶片測試也由傳統功能測試，往高速、高頻、高功率及光電整合方向升級，矽格成為這波AI測試需求的重要受惠廠。公司今年前8月AI、CPU／GPU、ASIC及矽光子相關營收約36億元，較去年同期增加超過4成，占營收比重已由20％提升至24％，顯示產品組合正快速往高階應用移動。

其中ASIC與矽光子是未來最重要的兩項成長來源。大型CSP持續擴大自研ASIC，晶片功耗、腳位數及測試時間同步增加，使CP晶圓測試與FT成品測試需求提高；矽光子則隨800G、1.6T及未來CPO發展，測試內容進一步加入光電同測、自動光纖耦合與奈米級精密定位。矽格已布局SiPh EIC、PIC、TIA、Driver及Optical Engine測試，並自製部分高速光通訊測試設備，技術門檻與單顆測試價值都較傳統IC測試高。公司更表示光通訊測試明年有望呈現倍數成長，成為新的高成長業務。

需求強勁也反映在產能投資。今年資本支出由原先59億元提高至88億元，主要擴充AI伺服器、ASIC、AI Connectivity、CPU／GPU與矽光子測試設備。湖口二廠7月已加入量產，中興三廠預計今年第四季完工、明年第一季量產；10月子公司再斥資21.88億元取得竹科新廠，未來量產後估可再增加約25％產能，鎖定AI互連矽光子、AI ASIC晶圓及CoWoS晶片測試。

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