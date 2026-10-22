快訊

薔琵颱風走到哪裡了？看天氣最新動態、即時路徑 7平台吸千人報現況

強颱薔琵逼近中 陸警範圍擴大到高雄等7縣市

光復節連假飲料優惠看過來！29元喝CoCo、萊爾富抹茶歐蕾買1送1

高階材料比重增、富喬營收挑戰「年增三成！」

聯合新聞網／ 萬寶週刊

富喬(1815)，過去核心產品是電子級玻纖紗與玻纖布，但現在真正有價值的是「材料升級」，從傳統E-glass、Low DK1、Low DK2一路走向Low CTE與M9石英布，應用從一般PCB跨進AI 伺服器、高速交換器、IC載板與低軌衛星。

當今伺服器產業中，AI伺服器、800G／1.6T交換器與低軌衛星，背後共同的需求就是「更高速、更高頻、更低損耗」。當資料傳輸速度持續提升，PCB上的電訊號頻率也會跟著升高，傳統E-glass玻纖材料因介電常數與介電損耗較高，在高速傳輸時容易產生訊號衰減、延遲與發熱，影響伺服器、交換器甚至是衛星通訊的穩定性。

因此，廠商才不得不從材料端開始著手改變，從傳統E-glass升級到Low Dk、Low Dk2。重點就是降低介電常數與訊號損耗，讓高速訊號在PCB中傳輸時更乾淨、更穩定，也有助於降低功耗與熱累積。到了1.6T交換器、AI伺服器高階主板與更高速SerDes世代，對材料要求又進一步的提高，因此Low Dk2這類更低損耗產品的重要性會進一步提升。

富喬從2026年第四季到明年上半年，有幾個營運上的重點值得注意：

第一個是高階材料占比提升，富喬上半年Low DK1、Low DK2及Low CTE等特殊規格產品已占營收約55％，其中Low DK2占Low DK系列比重從去年約10％升至上半年20％，市場資料預估Q3提高至40％、Q4進一步挑戰50％，產品單價與附加價值同步提升。

【本文未完，更多精彩內容請見萬寶週刊1719期，訂購專線：02-6608-3998】https://www.marboweekly.com.tw

萬寶週刊

追蹤

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

AM旺季+台幣貶大成長股：東陽

東陽是全球AM汽車碰撞零組件大廠，產品包括保險桿、水箱護罩、葉子板、引擎蓋及車燈相關零組件。

尖點高階鑽針商機引爆

AI投資浪潮被市場忽略的關鍵環節：PCB精密鑽針！當AI伺服器的核心晶片算力極高，帶動整體電路設計走向「高層數HLC」與「高密度互連HDI」方向，PCB製程難度攀升，也帶來兩大直接影響

17倍本益比的伺服器PCB：金像電

2026年TPCA Show於10／20至10／22在南港展覽館登場，包括IC載板、硬板、銅箔基板、玻纖布、銅箔、鑽針、墊板及設備等指標廠商均參展，由於受惠AI伺服器、高速網通及記憶體等需求持續擴張，今年PCB產業可說是大豐收。

台郡切入AI高速互連新商機

隨著AI伺服器邁向GB200、GB300及Rubin等新世代平台，GPU之間的高速互連需求快速提升，低損耗材料與高階傳輸板材的重要性也隨之提高。

高階材料比重增、富喬營收挑戰「年增三成！」

富喬(1815)，過去核心產品是電子級玻纖紗與玻纖布，但現在真正有價值的是「材料升級」，從傳統E-glass、Low DK1、Low DK2一路走向Low CTE與M9石英布，應用從一般PCB跨進AI 伺服器、高速交換器、IC載板與低軌衛星。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。