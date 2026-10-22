高階材料比重增、富喬營收挑戰「年增三成！」

富喬(1815)，過去核心產品是電子級玻纖紗與玻纖布，但現在真正有價值的是「材料升級」，從傳統E-glass、Low DK1、Low DK2一路走向Low CTE與M9石英布，應用從一般PCB跨進AI 伺服器、高速交換器、IC載板與低軌衛星。

當今伺服器產業中，AI伺服器、800G／1.6T交換器與低軌衛星，背後共同的需求就是「更高速、更高頻、更低損耗」。當資料傳輸速度持續提升，PCB上的電訊號頻率也會跟著升高，傳統E-glass玻纖材料因介電常數與介電損耗較高，在高速傳輸時容易產生訊號衰減、延遲與發熱，影響伺服器、交換器甚至是衛星通訊的穩定性。

因此，廠商才不得不從材料端開始著手改變，從傳統E-glass升級到Low Dk、Low Dk2。重點就是降低介電常數與訊號損耗，讓高速訊號在PCB中傳輸時更乾淨、更穩定，也有助於降低功耗與熱累積。到了1.6T交換器、AI伺服器高階主板與更高速SerDes世代，對材料要求又進一步的提高，因此Low Dk2這類更低損耗產品的重要性會進一步提升。

富喬從2026年第四季到明年上半年，有幾個營運上的重點值得注意：

第一個是高階材料占比提升，富喬上半年Low DK1、Low DK2及Low CTE等特殊規格產品已占營收約55％，其中Low DK2占Low DK系列比重從去年約10％升至上半年20％，市場資料預估Q3提高至40％、Q4進一步挑戰50％，產品單價與附加價值同步提升。

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