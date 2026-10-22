台郡切入AI高速互連新商機

NVIDIA新平台點火

隨著AI伺服器邁向GB200、GB300及Rubin等新世代平台，GPU之間的高速互連需求快速提升，低損耗材料與高階傳輸板材的重要性也隨之提高。台郡(6269)近期因市場流傳的NVIDIA NVLink PTFE Switch Board展示資訊而受到關注，市場開始期待公司切入AI伺服器高速互連供應鏈的潛力。PTFE(聚四氟乙烯)具備低介電損耗等特性，有利於高頻訊號傳輸；隨著資料傳輸速率提升，傳統材料面臨訊號衰減與功耗挑戰，高階材料的應用需求可望增加。須以公司公告或客戶正式資訊為準，不能直接將市場題材視為已實現營收。

瞄準MetaLink技術布局

台郡過去以智慧型手機等消費性電子軟板為主要業務，近年則積極推動產品組合轉型，布局AI伺服器、高頻高速傳輸及高階智慧裝置，並發展MetaLink技術，希望提升產品附加價值。AI伺服器內部的晶片、模組與板卡之間，需要更高頻寬、更低損耗及更靈活的連接方案。LCP(液晶高分子)等高頻材料可應用於短距高速互連，PTFE則具備高頻低損耗優勢；至於矽光子與CPO(光電共封裝)，則著重於更高頻寬及跨機櫃的光學互連。這些技術各有適用場景，也可能共同構成未來AI資料中心的傳輸架構。

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