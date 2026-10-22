AM旺季+台幣貶大成長股：東陽

東陽是全球AM汽車碰撞零組件大廠，產品包括保險桿、水箱護罩、葉子板、引擎蓋及車燈相關零組件。今年上半年受到美國關稅與新台幣升值干擾，但目前兩項不利因素都已明顯改善，美國汽車零組件關稅由27.5％降至15％後，客戶拉貨逐步恢復，加上北美AM市場庫存仍偏低，第四季開始正式進入傳統旺季。AM碰撞件需求與冬季事故高度相關，因此每年Q4到隔年Q1通常是東陽出貨最旺的時段，今年氣象專家估寒冬，如此氣候嚴寒、降雪增加，更易帶動碰撞維修件需求，明年Q1旺季動能可大幅增加。

東陽最大的優勢在於AM產品模具數量、認證與供貨完整度遠高於多數競爭者。美國車齡持續老化，消費者在事故維修時對價格較低的AM件接受度提高，加上大型保險公司逐步增加認證AM零件使用，都有利售後維修市場長期成長。公司近年持續投入模具開發，今年模具投資再提高，新產品種類增加後，可進一步強化一站式供貨能力。另一方面，OEM事業也同步回溫，9月OEM營收6.01億元、年增12％，創今年單月高點，顯示目前成長已由AM擴大到OEM雙引擎。

東陽9月營收20.98億元，為今年2月以來高點；9月自結稅前淨利3.86億元，較8月大增53％，稅前EPS 0.64元、年增16％，前9月稅前EPS達5.42元。隨Q4訂單回升，公司目前也持續擴充產能、提升設備效率，準備迎接年底到明年Q1的拉貨高峰。

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