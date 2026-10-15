先進封測Q4大行情 台星科長線挑戰4字頭

台星科(3265)近幾年逐步轉型為AI高效能運算(HPC)、ASIC客製化晶片、先進封裝及高階晶圓測試的重要供應商。隨著全球AI資料中心持續擴建，晶片製程更加複雜，對封裝技術、測試精度及可靠度的要求同步提升，也帶動台星科未來兩年的成長機會。

近期財務表現方面，2026年1～9月累計營收39.38億元，年增15.93%；其中上半年營收27.15億元，年增20.5%，稅後淨利5.25億元，每股盈餘3.85元。上半年毛利率27.5%，營業利益率21.9%，顯示高階產品需求帶動整體獲利改善。不過，第三季營收12.23億元，季減約13.1%，主要受到客戶2奈米(N2)及3奈米(N3)晶圓供應不足影響，部分訂單出貨遞延，並非終端AI需求明顯轉弱。

第四季最重要的檢核點，就是先進製程晶圓供應恢復，以及第三季遞延訂單能否順利回補。如果客戶晶圓供應改善，AI ASIC及高效能運算晶片出貨有機會回升，帶動封裝與測試產能利用率提高，進一步改善營收及獲利表現。

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