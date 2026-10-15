台塑集團作帳關鍵飆股 集團作帳啟動 南亞成為領頭羊

第四季台塑集團作帳行情正式成為市場焦點！過去市場將台塑集團視為傳統景氣循環股，如今隨著AI電子材料需求爆發，集團評價正在改變。南亞兼具集團指標地位、AI轉型題材及獲利成長優勢，有望成為第四季集團作帳的重要核心。

獲利創歷史新高，前三季賺逾一個股本

南亞第三季稅後純益達388.33億元，EPS 4.90元，季增45.2％；前三季累計EPS達10.07元，單季及前三季獲利雙創歷史新高。更重要的是，第三季營業利益達183.09億元，顯示本業獲利能力同步提升，並非單純依賴業外收益。

AI電子材料轉型，打開全新成長空間

南亞電子材料營收占比已提升至58.1％，正式成為營運核心。從高階玻纖布、銅箔、特殊樹脂到高頻高速銅箔基板(CCL)，形成完整垂直整合優勢。

AI伺服器對高速傳輸、低損耗材料需求持續攀升，帶動產能接近滿載、產品價格調漲及高階材料出貨增加。南亞已逐步從傳統塑化股轉型為AI電子材料供應鏈的重要成員。

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