14倍本益比的被動元件：國巨

◎賴建承CSIA

由於AI伺服器機櫃消耗大量高階被動元件，日、韓被動元件大廠紛紛鎖定AI伺服器應用，把產能轉向高容MLCC，通用伺服器的訂單轉向台廠，市場傳出第四季被動元件可望再度調漲售價。AI 伺服器被動元件用量約3萬顆，為一般伺服器 13～15 倍，AI伺服器機櫃最高用量約 60 萬顆；至於NVIDIA Vera Rubin約80萬顆；NVIDIA Feynman約 100 萬顆，可見AI帶動的需求相當驚人，國巨(2327)與華新科(2492)股價跌深後也開始展開反攻。

國巨B／B Ratio值已攀升到2.2

根據被動元件廠第二季資料顯示，三星電機與太陽誘電B／B Ratio值約1.72、村田製作所約1.34，至於國巨(2327)B／B Ratio值已攀升到2.2，華新科(2492)則約1.8，均超過日本與韓國廠商，研判股價在跌深後將可展開反攻。其中華新科股價已自198.5元漲至431.5元，短線漲幅高達117％，這將有助國巨(2327)股價跟進。國巨第二季營收 444.56 億，季增 16.5％、年增 35.7％，稅後淨利 94.18 億，季增 17.7％、年增 88.5％，毛利率為38.5％，單季EPS4.59元。累計上半年稅後淨利 174.19 億，年增 65.5％，EPS8.48元。受惠GPU與ASIC平台同步放量，加上價格調整逐步反映、稼動率提升及高毛利產品占比持續增加，預估第四季營收將再創新高，而且轉單效應升溫，這對國巨業績提升是一大動力。

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