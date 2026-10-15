臻鼎-KY挑戰750元

PCB龍頭臻鼎-KY(4958)近年積極推動轉型，成功從傳統的「蘋鏈核心」跨足至「AI高速運算鏈」，同步推升毛利率與獲利能力。

臻鼎-KY過去是蘋果供應鏈的重要廠商，營運高度受到iPhone新品週期與消費電子景氣影響。不過，隨著AI技術帶動的伺服器與高速運算(HPC)需求，目前AI相關業務涵蓋AI伺服器HDI／HLC PCB、光模組mSAP，以及ABF、BT載板等產品。

以2026年上半年伺服器、光模組及IC載板三大AI相關業務來看，營收年增達113％，占公司營收比重提升至21.6％，預期2026年全年占比可達約25％，2027年提高至30％，2028年甚至可能達45％至50％。

外資力挺上看750元

強勁的營運轉型動能，也吸引美系外資出具最新研究報告，受惠於高階ABF載板、HDI及mSAP產能持續供不應求，外資甚至預估，ABF載板缺貨率可能從2026年的8％逐步升至2027年的34％、2028年的51％，價格與供需緊張程度都有進一步上升的空間。

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