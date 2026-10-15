MLCC漲價及擴產雙成長股

華新科是全球主要被動元件廠之一，核心產品包括MLCC、晶片電阻、電感及射頻元件。今年最重要的成長動能來自AI伺服器、高速通訊與高功率電源。隨AI伺服器算力與功耗持續提高，電源模組、交換器與運算板對高容值、小尺寸、耐高溫MLCC及高階電阻需求明顯增加。公司指出，AI伺服器所需電容、電阻數量較過去增加約2倍，產品單價可提高2至3倍，使單機被動元件產值放大到4至6倍，這也是AI對華新科最直接的效益。去年AI相關產品占營收約12%至15%，今年可望提高至15%至20%。

目前高階被動元件供需也逐漸轉緊。華新科B/B ratio已由1.4升至1.8，平均訂單能見度約半年，部分產品更長；高雄、中國大朗及馬來西亞產能均接近滿載。公司預計今年底整體產能再增加約10%，明年再擴10%，今年資本支出提高至接近40億元，主要就是因應AI、高速通訊與高功率電源需求。另一方面，部分日系廠商把產能往AI伺服器及高階運算移動，原本供應手機與PC的部分料號逐步退出，也讓台廠增加轉單機會。

價格也是今年另一項重要利多。董事長焦佑衡表示，目前並非所有被動元件全面缺貨，而是部分特殊規格產品供應較緊，加上原料、人力與建廠成本同步上升，因此產品調價已是明確方向。華新科目前電容、電阻需求都相當強，隨高附加價值產品比重提高，漲價與產品組合改善可望同步推升毛利率。

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