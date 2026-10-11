矽格高階測試＋產能放量 長線挑戰4字頭

過去矽格(6257)一直是傳統的IC測試廠，不論是獲利、本益比等，基本上都是中規中矩。但是自AI伺服器需求爆發以來，公司的成長核心開始往AI、CPU、GPU、ASIC與矽光子高速運算移動。高階產品今年營收成長超過40％，營收占比也從去年的20％提高到24％；相較之下，智慧手機占比已由33％降到30％，代表公司的產品結構已明顯轉型。

矽格最關鍵的技術，就是「高階晶片測試＋AI高速傳輸測試」。AI晶片運算速度愈來愈快，除了CPU、GPU、ASIC本身要測，晶片之間的高速傳輸也變得更加重要，因此公司已經把技術延伸到AI connectivity、矽光子、EIC、PIC、TIA、DSP與Optical Engine。

其中最值得注意的是「光電同測」。簡單講，就是矽光子晶片不能只測電，也要同時測光，還牽涉光纖耦合、自動對位與精密定位。矽格已經建立自己的測試平台與設備，可以從晶圓階段一路做到EIC、PIC、Optical Engine甚至系統級測試，等於提供一站式服務。公司同時持續研發224G TIA測試，後續再往448G前進，也具備5G與低軌衛星毫米波測試能力。

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