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南亞電子材料全面升級

聯合新聞網／ 萬寶週刊

AI材料南亞迎來重新評價

AI伺服器與資料中心需求持續擴張，帶動高速運算、網通設備與IC載板規格全面升級，也讓電子材料成為市場重新檢視南亞(1303)價值的核心。過去市場多以塑化景氣循環股看待南亞，但隨著電子材料營收占比持續提高，加上南電、南亞科轉投資效益浮現，公司正逐步走向「電子材料＋半導體＋AI供應鏈」的新定位。2026年8月南亞合併營收，其中電子材料營收占比已提升至近六成，顯示產品結構轉型已非概念，而是實際反映在營收與獲利上。

高階CCL升級為下一波成長焦點

AI伺服器與高速網通對材料的訊號完整性、低損耗與耐高溫要求不斷提高，推動高階銅箔基板(CCL)需求快速成長。南亞目前M7、M8規格產品已進入出貨階段，M9、M10則持續進行客戶認證，其中M10最快有機會於2027年上半年進一步放量。除了CCL，南亞也持續強化玻纖布等上游材料布局。公司與日本日東紡策略合作，由日東紡供應低介電玻璃原紗，南亞進一步投入特殊玻纖布生產，雙方形成材料端的合作優勢，有助於支撐高階CCL產品開發。

轉投資價值同步放大

南亞另一項市場關注焦點，是旗下重要轉投資事業的獲利爆發。南亞持有南電(8046)逾六成股權，IC載板占南電營運比重極高，其中ABF載板更直接受惠AI、高效能運算需求。

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