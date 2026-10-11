快訊

入住飯店注意！旅遊專家點名「這些房號」恐吵整晚 原因曝光了

學餐之亂／一餐120元牛肉麵上桌 私校家長加價買到什麼？

Starlink V3衛星最大受惠股：華通

聯合新聞網／ 萬寶週刊

◎賴建承CSIA

受惠AI伺服器、高速網通與記憶體等需求持續擴張，帶動台灣PCB產業大成長，根據台灣電路板協會(TPCA)統計，2026年上半年台灣PCB製造業海內外產值達5247億元，年增23.9％，創新高，並預估2026年海內外產值可望達1兆1365億元，年增24.2％。其中高階PCB為主要成長引擎，2026年第2季多層板產值年增47.6％，居各類產品之冠；載板年增36.7％；HDI板年增28.4％；軟板僅年增1.3％，顯示不同產品線景氣差異大。由於AI帶動的需求與產品升級，包括玻纖布、銅箔、銅箔基板(CCL)、載板、硬板與HDI等需求均大幅拉升，也讓整體PCB族群出現的6檔千金股，其中以台光電(2383)約6千元股價最高，在千金股比價效應下，位階偏低的將不容小覷，其中深耕HDI及高層次板的華通(2313)值得留意。

華通是Starlink天上衛星板獨家供應商

華通(2313)主要從事多層印刷電路板生產，為全球HDI板龍頭，產品應用於AI資料中心、高速網通、伺服器與高階手機等領域，後續在AI伺服器、衛星通訊與高階光通訊板相關訂單的布局將是業績成長之關鍵。此外，SpaceX於9／28執行星艦第14次飛行測試，首度成功進入地球軌道，並順利部署26顆新一代Starlink V3衛星。華通(2313)是Starlink天上衛星板獨家供應商，天上板市占率超過90％；此外，華通也是地面設備用板的供應商之一。

【本文未完，更多精彩內容請見萬寶週刊1717期，訂購專線：02-6608-3998】https://www.marboweekly.com.tw

萬寶週刊

追蹤

相關新聞

轉型高階AI與車用優質股

台股自39384落底反彈以來一路震盪走高，本周更一度漲到49966，距離五萬點只差34點，漲幅已大且面臨五萬點整數大關壓力，加上美國10年期公債殖利率又升到5.3%左右，對高本益比股相對不利，所以大盤在五萬點附近震盪是正常現象。

富喬成為AI高階材料黑馬

PCB產業正進入新一輪材料升級周期，而玻纖布正是其中重要的上游材料之一。

Starlink V3衛星最大受惠股：華通

受惠AI伺服器、高速網通與記憶體等需求持續擴張，帶動台灣PCB產業大成長，根據台灣電路板協會(TPCA)統計，2026年上半年台灣PCB製造業海內外產值達5247億元，年增23.9％，創新高，並預估2026年海內外產值可望達1兆1365億元，年增24.2％。

南亞電子材料全面升級

AI伺服器與資料中心需求持續擴張，帶動高速運算、網通設備與IC載板規格全面升級，也讓電子材料成為市場重新檢視南亞(1303)價值的核心。

矽格高階測試＋產能放量 長線挑戰4字頭

過去矽格(6257)一直是傳統的IC測試廠，不論是獲利、本益比等，基本上都是中規中矩。但是自AI伺服器需求爆發以來，公司的成長核心開始往AI、CPU、GPU、ASIC與矽光子高速運算移動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。