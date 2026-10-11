Starlink V3衛星最大受惠股：華通

◎賴建承CSIA

受惠AI伺服器、高速網通與記憶體等需求持續擴張，帶動台灣PCB產業大成長，根據台灣電路板協會(TPCA)統計，2026年上半年台灣PCB製造業海內外產值達5247億元，年增23.9％，創新高，並預估2026年海內外產值可望達1兆1365億元，年增24.2％。其中高階PCB為主要成長引擎，2026年第2季多層板產值年增47.6％，居各類產品之冠；載板年增36.7％；HDI板年增28.4％；軟板僅年增1.3％，顯示不同產品線景氣差異大。由於AI帶動的需求與產品升級，包括玻纖布、銅箔、銅箔基板(CCL)、載板、硬板與HDI等需求均大幅拉升，也讓整體PCB族群出現的6檔千金股，其中以台光電(2383)約6千元股價最高，在千金股比價效應下，位階偏低的將不容小覷，其中深耕HDI及高層次板的華通(2313)值得留意。

華通是Starlink天上衛星板獨家供應商

華通(2313)主要從事多層印刷電路板生產，為全球HDI板龍頭，產品應用於AI資料中心、高速網通、伺服器與高階手機等領域，後續在AI伺服器、衛星通訊與高階光通訊板相關訂單的布局將是業績成長之關鍵。此外，SpaceX於9／28執行星艦第14次飛行測試，首度成功進入地球軌道，並順利部署26顆新一代Starlink V3衛星。華通(2313)是Starlink天上衛星板獨家供應商，天上板市占率超過90％；此外，華通也是地面設備用板的供應商之一。

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