富喬成為AI高階材料黑馬

PCB產業正進入新一輪材料升級周期，而玻纖布正是其中重要的上游材料之一。富喬(1815)過去主要以一般電子級玻纖布為主，但近年積極切入Low DK、Low CTE等高階產品，產品結構明顯轉型，也讓公司從傳統玻纖布廠，逐步轉變成AI高速傳輸材料的重要供應商，尤其在巨頭南亞(1303)漲到300元帶動下，富喬上檔將挑戰9月天價141.5元。

產品組合往高附加價值方向移動

這波AI需求真正值得注意的地方，不只是「用量增加」，而是材料規格提升所帶來的產品價值與毛利率改善。AI伺服器與高速交換器傳輸速度持續提高，PCB必須降低訊號損耗，因此Low DK低介電玻纖布的重要性快速提高。富喬目前積極擴大Low DK1與次世代Low DK2出貨，其中Low DK2更是公司產品升級的重要方向。另一方面，先進封裝與IC載板對熱膨脹控制要求提高，也帶動Low CTE產品需求，形成富喬另一項高階材料成長動能。

富喬的轉型已經開始反映，高階Low DK與Low CTE等先進產品營收占比，已由2024年的約30％，提高至2025年底約45％，2026年更以60％為目標；公司也持續提高先進製程產能比重，目標達到70％。這意味著未來富喬的成長邏輯，將不再單純依賴傳統玻纖布價格，而是逐步轉向高階產品占比提高＋ASP提升＋產能利用率改善的三重驅動。

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