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轉型高階AI與車用優質股

聯合新聞網／ 萬寶週刊

台股自39384落底反彈以來一路震盪走高，本周更一度漲到49966，距離五萬點只差34點，漲幅已大且面臨五萬點整數大關壓力，加上美國10年期公債殖利率又升到5.3%左右，對高本益比股相對不利，所以大盤在五萬點附近震盪是正常現象。但投資人不用怕，這個盤勢仍是選股不選市，重點要從漲幅過大、週KD已高檔且嚴重高估股，如矽光子(先進光、聯一光、盟立、鼎元 穩懋 全新 聯軍 華星光 聯亞 前鼎 …)、abf(周kd熊背離)、矽晶圓(合晶、台勝科、漢磊、嘉晶)不殺低逢高調節，轉往業績非常好且週KD仍在低檔或中低檔的個股，(A)矽格、台光電、台燿、聯茂、騰輝近期漲幅不小，但基本面超讚跟abf比較凸顯低估，故(A)不追高逢低仍布局，至於業績非常好的欣銓、台星科、力成、超豐、達電、智邦、光寶、金像電、健鼎、致茂、勤誠、技嘉 鴻海 緯創啟碁、同欣電、東鹼、萬泰科、國巨、立隆、興勤、立敦、艾訊、安勤、研華、信邦、凌華、胡連、東陽、聯詠、世芯、萬潤、辛耘…因業績超讚拉回勇於分批布局，不用怕呈現選故不選市的走法。另奇鋐 雙鴻 聯發科 日月光 啟邦 京元電 聯電震盪階梯走高，至於DRAM、面板仍當沖。

AI混合電容＋車用電子雙成長飆股：立隆

AI伺服器與車用需求同步升溫，立隆已由傳統鋁質電解電容廠，轉向高階混合電容、固態電容與車用電子市場。亮點：AI伺服器用混合電容自Q3開始出貨，既有平台需求延續之外，下一世代平台設計也已同步銜接，且已取得美系客戶認可，AI營收占比持續提升。

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富喬成為AI高階材料黑馬

PCB產業正進入新一輪材料升級周期，而玻纖布正是其中重要的上游材料之一。

Starlink V3衛星最大受惠股：華通

受惠AI伺服器、高速網通與記憶體等需求持續擴張，帶動台灣PCB產業大成長，根據台灣電路板協會(TPCA)統計，2026年上半年台灣PCB製造業海內外產值達5247億元，年增23.9％，創新高，並預估2026年海內外產值可望達1兆1365億元，年增24.2％。

南亞電子材料全面升級

AI伺服器與資料中心需求持續擴張，帶動高速運算、網通設備與IC載板規格全面升級，也讓電子材料成為市場重新檢視南亞(1303)價值的核心。

矽格高階測試＋產能放量 長線挑戰4字頭

過去矽格(6257)一直是傳統的IC測試廠，不論是獲利、本益比等，基本上都是中規中矩。但是自AI伺服器需求爆發以來，公司的成長核心開始往AI、CPU、GPU、ASIC與矽光子高速運算移動。

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