艾瑪斯AMAX轉型AI工廠 股價長線坐四望六

AMAX-KY(6933)今年真正的轉變，不只是AI伺服器賣得更多，而是公司角色正從「伺服器設備供應商」，逐漸變成「AI資料中心整體解決方案商」。換句話說，以前主要賺硬體的錢，現在開始把設計、液冷、網路、儲存、機房建置、測試、部署、維運甚至顧問服務全部包進來，單一專案的金額與附加價值都比過去高。

先看2026年前8月財務表現。1～8月累計營收72.83億元，年增51.58％；其中6月營收14.16億元、7月14.39億元、8月13.57億元，雖然8月月減5.75％，但仍較去年同期大增191.26％，代表6月之後營收已明顯跳到新的規模。2026上半年營收44.87億元、毛利率約18.6％，EPS為6.43元。7月單月再賺稅後1億元、EPS 2.36元，因此若單純相加，前7個月EPS約8.79元。

進入第四季，公司預估共有三個動能，第一個動能就是AI晶片加速器新產品進入規模化量產。公司已協助客戶完成第二代產品導入，採用全密封式液冷架構，散熱能力提升87％，同時增加運算節點、伺服器數量與記憶體容量，並導入OCP ORv3平台與800G高速網路。

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